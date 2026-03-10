EEUU cambia las 'normas': esta es la gasolinera más barata de Madrid tras la subida de precios por la Guerra contra Irán

Las claves nuevo Generado con IA El conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos ha provocado un fuerte aumento del precio del petróleo, afectando también a las gasolineras de Madrid. En muchos establecimientos de Madrid, el precio de la gasolina ha subido más de 20 céntimos respecto al coste habitual. Las gasolineras Alcampo ofrecen los precios más bajos, destacando la de Torrejón de Ardoz donde la Sin Plomo 95 cuesta 1,469 euros/litro. Otras opciones económicas son Plenergy en Móstoles y las estaciones Ballenoil y Petroprix para quienes buscan ahorrar al repostar.

El mundo se encuentra paralizado estos días por el conflicto bélico que mantienen Irán, Israel y Estados Unidos. Una guerra que mantiene en vilo a todo el planeta porque parece difícil escapar de sus consecuencias. Tanto es así que sus efectos se están notando de diversas maneras en países que, a priori, no tienen nada que ver en la contienda como España.

Una de las consecuencias más directas, y que más está afectando a los ciudadanos de a pie, es la subida del precio del petróleo. Esta es una circunstancia que se está notando a diferentes niveles. Desde las casas que necesitan gasoil para el funcionamiento de la calefacción y otros sistemas hasta el gran impacto que está teniendo en todas las gasolineras.

La ciudad de Madrid no está siendo ajena a estas subidas que se están produciendo en las últimas horas, alcanzando las cotas más altas en meses. Y es que los precios se han disparado en la mayoría de establecimientos, superando en más de 20 céntimos el coste habitual en muchos casos.

Por ello, sobre todo desde este fin de semana, se ha podido ver en las diferentes carreteras a miles de madrileños deambulando casi sin rumbo fijo buscando cuál es la gasolinera que sigue teniendo los precios más razonables. Por ello, es conveniente saber dónde tenemos que ir a repostar para intentar seguir ahorrando algo de dinero incluso en los momentos más difíciles.

Aunque estas cifras son cambiantes con el paso de las horas, la gasolinera más recomendada de Madrid son las de la línea Alcampo, ya que tienen los precios más bajos para aquellos que necesiten gasolina. En la estación de Torrejón de Ardoz, carretera Loeches-Ajalvir, KM 12,500 - Margen I, el precio de la Sin Plomo 95 es de 1,469 euros.

Además, en la Alcampo de Alcorcón, Avenida Europa S/N - Margen D, el precio es de 1,47 euros. El mismo que en la Alcampo Fuenlabrada, CC Loranca Alcampo Fuenlabrada Avenida Pablo Iglesias, S/N, Ciudad Loranca - Margen N.

Otras opciones interesantes son la Plenergy de Móstoles (Calle Torres Quevedo, 2 - Margen D) donde se encuentra a 1,529 euros el litro. En líneas generales, para las personas que necesiten repostar gasolina, los servicios de Alcampo y Plenergy son los más económicos, sin dejar de lado Ballenoil y Petroprix.

Sin Plomo 98

Alcampo Torrejón de Ardoz (carretera Loeches-Ajalvir, KM 12,500 - Margen I) - 1,549 euros/litro. Alcampo Fuenlabrada (CC Loranca Alcampo Fuenlabrada Avenida Pablo Iglesias, S/N, Ciudad Loranca - Margen N) - 1,608 euros/litro. Alcampo Alcorcón (Avenida de Europa S/N - Margen D) - 1,608 euros/litro.

Gasóleo A

Galp Alcobendas (Avenida Valdelaparra, 5 - Margen N) - 1,449 euros/litro. Esteba Rivas Getafe (Calle Eratostenes, 15 - Margen N) - 1,584 euros/litro. Galp El Caballo (Calle Cañada del Pozo, S/N - Margen N) - 1,604 euros/litro.

Gasóleo A+

Alcampo Alcorcón (Avenida de Europa S/N - Margen D) - 1,622 euros/litro. Alcampo Fuenlabrada (CC Loranca Alcampo Fuenlabrada Avenida Pablo Iglesias, S/N, Ciudad Loranca - Margen N) - 1,622 euros/litro. Alcampo Alcalá de Henares (CC La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona KM 34,0 - Margen N) - 1,629 euros/litro.

Gasóleo B