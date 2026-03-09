El segundo mejor colegio privado de Madrid, según las notas de la PAU: tuvo una media de 7,75 en la Selectividad

Alumnos de Educación Primaria en la entrada de un centro escolar de Madrid. EP

Las claves nuevo Generado con IA Legamar International School es el segundo mejor colegio privado de Madrid según la nota media de la EvAU, con un 7,75 sobre 10. El colegio, ubicado en Leganés, es bilingüe, laico y mixto, y escolariza desde infantil hasta Bachillerato nacional e internacional. El centro cuenta con una ratio de 9 alumnos por profesor, baja rotación docente y múltiples instalaciones deportivas y educativas. En una convocatoria reciente, el 100% de sus alumnos aprobó la EvAU, con medias de 8,37 sobre 10 en la fase general y casi la mitad de los estudiantes superando los 12 puntos sobre 14.

La nota obtenida en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) se ha convertido en uno de los indicadores que más peso tienen para muchas familias a la hora de elegir centro educativo para sus hijos.

En un contexto de creciente competencia académica y de preocupación por el futuro universitario, los resultados que obtiene cada colegio en esta prueba influyen cada vez más en la percepción de su calidad educativa.

Para numerosos padres, el porcentaje de aprobados o las calificaciones medias en la EvAU funcionan como una referencia clave que orienta su decisión entre la amplia oferta de centros públicos, concertados y privados.

Por eso, son muchos padres los que consultan los ranking anuales con los centros que han conseguido muy buenas notas en la EvAU.

En el último ranking anual de centros, hay uno privado que destaca: se trata de Legamar International School, un colegio privado bilingüe de Leganés.

La nota media de este colegio ha sido de 7,75 sobre 10. Una cifra que lo sitúa como el tercer mejor colegio de la Comunidad de Madrid y el segundo privado en esta categoría.

Legamar International School es un centro privado, laico y mixto, fundado en 1981, ubicado en la carretera Leganés‑Fuenlabrada, en Leganés, dentro del área metropolitana de Madrid.

Escolariza desde infantil (0 años) hasta Bachillerato, con Bachillerato nacional e internacional, y un proyecto bilingüe con fuerte presencia del inglés y programas de inmersión y estancias en el extranjero.

Tiene alrededor de 920 alumnos y unos 100 docentes, con una ratio aproximada de 9 alumnos por profesor y baja rotación del claustro (en torno al 2%), algo que el centro vincula a la estabilidad del proyecto educativo.

Dispone de múltiples instalaciones: laboratorios, biblioteca, aulas de informática, varios patios con pistas deportivas, gimnasio, pabellón cubierto y espacios específicos para danza, judo y psicomotricidad, además de enfermería, comedor, rutas escolares y servicios de orientación y logopedia.

Además, la Universidad Carlos III de Madrid reconoció al Colegio Legamar como el centro adscrito con mejores puntuaciones en la nota media del bloque obligatorio de la EvAU en su campus de Leganés, con un 100% de aprobados en una de las convocatorias recientes.

En ese curso, el alumnado de Legamar consiguió una nota media de 8,374 sobre 10 en la fase general y de 11,549 sobre 14 sumando la fase específica, con un 20% de estudiantes por encima de 13 y casi la mitad por encima de 12 puntos.

El propio centro ha difundido que se encuentra entre los colegios de la Comunidad de Madrid con mejores resultados acumulados en la EvAU de los últimos cinco cursos, situándose como uno de los referentes académicos del sistema privado madrileño.

En la zona sur de Madrid, aparece en listados de medios y análisis educativos como uno de los centros privados con nota media más alta en la EvAU, lo que refuerza su imagen de colegio de alto rendimiento.