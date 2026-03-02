Detenido un joven tras asesinar a su casera en el interior de un piso de Carabanchel después de una discusión

Las claves nuevo Generado con IA Un joven de 21 años ha sido detenido tras asesinar a su casera, de 31 años, en un piso de la calle Oropéndola, Carabanchel. El crimen ocurrió tras una discusión entre el inquilino y la propietaria durante la mañana del lunes. El presunto homicida confesó los hechos a la Policía Nacional, que investiga el caso, aunque se descarta que sea violencia de género. Este homicidio sería el sexto registrado en la Comunidad de Madrid en lo que va de 2026.

Una mujer de unos 30 años ha sido asesinada esta mañana tras una discusión en el distrito madrileño de Carabanchel, según informa un portavoz del 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos han sucedido durante la mañana de este lunes en un piso ubicado en la calle Oropéndola.

Según informan fuentes de la Policía Nacional, un varón de 21 años de origen venezolano ha matado a su casera, española de 31 años, tras una discusión.

Una vez cometido el crimen, el presunto homicida lo ha confesado a la Policía.

Según informan las citadas fuentes, no se trata de un caso de violencia de género y la intervención se ha hecho a requerimiento de la Policía Nacional, que realiza la investigación.

Los sanitarios del 112 de Madrid no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima ya que estaba fallecida a su llegada.

De confirmarse la confesión del joven, este sería el sexto homicidio que ha tenido lugar en la Comunidad de Madrid en lo que llevamos de 2026.

El anterior sucedió hace menos de dos semanas, cuando Petronila, una mujer paraguaya de 36 años, fue asesinada por su expareja en un domicilio ubicado en la calle López de Hoyos 385.

Petronila llevaba casi dos años viviendo de okupa en el domicilio en el que se produjo el crimen.