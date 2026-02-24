Los dos peores colegios de Madrid según la PAU: sus alumnos no llegaron ni al 4 de nota media en Selectividad

Las claves nuevo Generado con IA El IES Numancia y el Santa María del Valle fueron los dos centros con peor nota media en la Selectividad de Madrid, ambos por debajo del 4. En total, 14 centros de la Comunidad de Madrid tuvieron una nota media inferior al 5 en la PAU, siendo la mayoría de ellos privados. El distrito de Chamartín concentra el mayor número de centros con bajas notas, seguido por Centro y Puente de Vallecas. Los institutos con peores resultados están repartidos por distintos puntos de la Comunidad de Madrid, desde Alcalá de Henares hasta Valdemorillo.

La Comunidad de Madrid fue una de las regiones con una de las mayores tasas de aprobados en Selectividad en 2025. La región alcanzó un 95,5% de éxito, dejando 33.474 estudiantes aprobados en el pasado curso.

No obstante, no todos los institutos salieron favorecidos. Algunos de los centros de la Comunidad de Madrid no obtuvieron las mejores notas, situando a muchos centros e institutos con una media inferior al cuatro y, en determinados casos, incluso por debajo del tres.

Esta problemática se acentúa, sobre todo, en dos centros de la Comunidad de Madrid, ya que tanto el IES Numancia como el Santa María del Valle tuvieron una nota media inferior al cuatro. El IES Numancia, de enseñanza pública, se lleva el primer puesto, ya que la media de sus alumnos fue del 3,84, mientras que el Santa María del Valle, de enseñanza privada, obtuvo una media de 3,93.

Colegio. EFE

Los 12 institutos restantes superaron el 4 de nota media, pero siguen situándose en un valor inferior al 5. Dentro de esa totalidad, 7 centros tuvieron una nota media inferior al 4,5, situándose más cerca de los anteriores centros que del aprobado. Dentro de esta estadística se encuentran 6 centros de enseñanza privada y tan solo uno de educación concertada.

En cuanto a los privados, se encuentran el Cumbre, con una media de 4,02; Guzmán el Bueno, con 4,06 de media, y el Colegio Jara, con un 4,16 de media. Seguidamente, se ubican el Arteia, con un 4,29 de media, el Nuevo Velázquez con un 4,32 y el Vox con un 4,47. El centro concertado que se encuentra en el ranking es el Brotmadrid, con un 4,33 de media.

Únicamente nos encontramos con 5 institutos que superaron el 4,5 de media, dividiéndose en 3 centros de enseñanza pública y 2 privados. Los centros privados que se encuentran en este escalón son el Aries con un 4,51 de media y el Darío Estudio con un 4,81. En cuanto a los centros públicos que obtuvieron esta calificación, están el Mateo Alemán, con un 4,61 de media, el Arcipreste de Hita, con un 4,79, y el Juan de Villanueva, con un 4,84.

Sin embargo, la ubicación de los 14 centros que conforman el ranking tiene una gran diversidad, ya que todos los centros se encuentran repartidos por distintos puntos de la Comunidad de Madrid. El distrito que reúne una mayor cantidad de centros de esta lista es Chamartín con 4 institutos (Santa María del Valle, Cumbre, Guzmán el Bueno y Nuevo Velázquez). El distrito Centro reúne a dos institutos, el Darío Estudio y el Vox, al igual que el distrito de Puente de Vallecas con el IES Numancia y el Arcipreste de Hita.

El resto de centros se encuentran distribuidos por varias zonas de la Comunidad, como el Juan de Villanueva en Usera, el Mateo Alemán en Alcalá de Henares, el Aries en el Barrio de Salamanca, el Brotmadrid en el distrito de Latina, el Arteia en Alcobendas y el Colegio Jara en Valdemorillo.