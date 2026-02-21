La proeza de ocho alumnos madrileños excelentes: con 14 y 15 años han creado un coche de Fórmula 1 y una escudería

Las claves nuevo Generado con IA Ocho alumnos de 14 y 15 años del IES José Saramago de Majadahonda han creado un coche de Fórmula 1 en miniatura que alcanza hasta 55 km/h. El grupo, llamado 'Revolution X', ha formado una escudería con departamentos técnicos, deportivos y de comunicación, desarrollando incluso un túnel de viento para mejorar la aerodinámica del coche. Participan en la competición STEM Racing, cuyo objetivo es ser la mejor escudería juvenil, y ya lograron el tercer puesto nacional el año pasado. El sueño del equipo es llegar a la final internacional en Singapur, mientras cada miembro explora vocaciones relacionadas con la ingeniería, la física, los videojuegos y la psicología deportiva.

En una sociedad donde cada vez es más necesario estar bien preparados de cara al futuro, hay numerosos jóvenes que no dejan de aprender y demostrar sus capacidades. Este es el caso de estos ocho chicos y chicas: Ibrahim, Saúl, Víctor, Martín, Claudia, Martina, Yago y Álvaro, los cuales han ideado un coche de Fórmula 1 en miniatura que funciona a partir de cartuchos de aire comprimido.

Todos ellos son alumnos de 3.º y 4.º de la ESO en el IES José Saramago de Majadahonda. Con tan solo 14 y 15 años, no solo han sido capaces de idear un coche que puede llegar a alcanzar los 55 kilómetros por hora aproximadamente, sino que, además, han formado una escudería con un organigrama deportivo bien definido y que incluye un túnel de viento para desarrollar aerodinámicamente el coche.

Esta iniciativa pertenece al programa STEM Racing, una competición en la cual jóvenes de las mismas edades compiten con el objetivo de ser la mejor escudería. Este programa nace con la intención no solo de acercar a estos chicos y chicas a la Fórmula 1, sino que, además, pretende formarles personalmente para potenciar las habilidades de cada uno de ellos.

Los ocho 'niños excelentes'

Gracias a su talento y al apoyo de Iván Pinzal, su profesor de tecnología, estos alumnos han podido desarrollar sus capacidades técnicas. Los ocho han creado la escudería 'Revolution X' y cada uno de ellos cumple una función específica.

El equipo está dividido entre varios departamentos. Saúl Morán es el jefe de proyectos y Martín Cendra el Team Manager. En cuanto a la parte técnica, Martina Corredor se encarga de la estrategia, ingeniería y relaciones públicas, Víctor Jiménez de la ingeniería de diseño, Álvaro Cardona es el ingeniero de fabricación e Ibrahim Aharrar es el ayudante de ingeniería.

Por otra parte, la escudería necesita un organigrama empresarial, entre los cuales Yago Álvarez se encarga de la comunicación y redes sociales y Claudia De Paz es la encargada de ayudar en la gestión de empresa.

Coche realizado por el equipo Revolution X Daniel Nieva

Todos ellos han participado en la creación del coche. Con el modelo del año pasado, consiguieron alcanzar el tercer puesto a nivel nacional. Este año, la competición regional se disputará a finales de abril y el objetivo de todos ellos es claro: "Tenemos que clasificar entre los tres primeros de nuestra categoría para llegar a las nacionales. Una vez ahí, en las nacionales, de nuevo tenemos que quedar entre el podio para poder llegar a las finales internacionales".

Indudablemente, llegar a esa final internacional es el sueño de muchos de ellos, ya que se realizará en Singapur, durante la celebración del Gran Premio de Fórmula 1. Gracias a STEM Racing, si consiguen clasificarse, muchos de ellos podrán llegar a formar parte de la academia de muchas escuderías de la parrilla.

No obstante, el objetivo de todos ellos es seguir intentando desarrollar al máximo el proyecto. La edad límite para la competición es 18 años; hasta entonces, todos siguen manteniendo la misma ilusión por conseguir el primer lugar: "Intentaremos continuar con el proyecto en la medida en que nos lo permitan los estudios hasta que agotemos nuestro tiempo en el instituto. Siempre se busca el tiempo necesario para hacer este proyecto, porque aparte de ser creativo, nos deja pensar, nos deja ser libres y decidir lo que queramos".

Coche del equipo Revolutión X junto a distintos chasis y los propulsores de aire comprimido Daniel Nieva

Sin embargo, pese al gran trabajo que han realizado, cada uno de ellos sigue teniendo sus diferentes motivaciones. Por ejemplo, el sueño de Claudia está orientado a la psicología deportiva; Víctor e Ibrahim quieren orientarse al desarrollo de videojuegos.

Por otra parte, Saúl quiere llegar a ser físico, mientras que Martina, Martín y Yago desean hacer alguna rama dentro de la ingeniería. Martina, por ejemplo, está interesada en la ingeniería aeroespacial; Martín, por su parte, desea compaginar la ingeniería con las matemáticas, y Yago tiene claro que desea realizar una ingeniería, sea de la rama que sea.

Álvaro sigue manteniendo su sueño intacto y le encantaría trabajar en una escudería de Fórmula 1, aunque también se ha mostrado interesado en otras categorías automovilísticas como los Hypercars.

Todos ellos, al igual que otros tantos jóvenes, son el futuro de nuestro país. Ya han sido capaces de conseguir grandes cosas, por lo que habrá que seguir la pista de estos chicos y chicas brillantes para ver lo que son capaces de conseguir.