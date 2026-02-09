Una nueva reyerta en la Cubierta de Leganés acaba con 5 policías heridos y 5 detenidos: el vídeo de la violenta agresión

La Policía reduciendo al agresor de la Cubierta de Leganés. @superzetacp

Las claves nuevo Generado con IA Cinco policías resultaron heridos y cinco personas fueron detenidas tras una violenta reyerta en la Cubierta de Leganés. El incidente ocurrió de madrugada cuando se desató una pelea entre clientes de una discoteca y los porteros, que requirió la intervención policial. Uno de los implicados lanzó un adoquín contra los agentes, provocando lesiones de diversa consideración, incluyendo fracturas y cortes. Los detenidos son cuatro ciudadanos colombianos y uno español, todos clientes de la discoteca, y el vídeo de la agresión se ha viralizado en redes sociales.

Nuevo suceso en la Cubierta de Leganés que deja un balance de cinco detenidos y cinco policías heridos, según informa un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Las citadas fuentes detallan que hacia las 5.15 horas de la madrugada del pasado sábado día 7 de febrero, se recibió una llamada informando de que se estaba produciendo una reyerta entre los clientes de una discoteca y los porteros.

Hasta el lugar se desplazaron varios indicativos de Policía Nacional y Policía Local de Leganés y, a su llegada, se volvió a producir otra pelea dada la actitud agresiva y poco colaborativa de los implicados.

La madrugada del pasado sábado (noche del viernes) nuevo episodio muy violento en la “Cubierta de Leganés” contra la Policía Nacional y Policía Local.



Desgraciadamente 5 compañeros fueron heridos de diversa consideración, 2 de ellos con fracturas óseas, a los que enviamos TODO…

Tal y como se puede ver en el vídeo que ha publicado el usuario @superzetacp, en un momento determinado, uno de los implicados cogió un adoquín y se lo lanzó con gran violencia al grupo de agentes.

La Policía redujo al agresor y a los demás implicados, efectuando un total de cinco detenciones. Según fuentes policiales, se trata de cuatro ciudadanos colombianos y de uno español. Todos ellos eran clientes de la discoteca.

Por otro lado, cinco agentes terminaron con lesiones: cuatro de ellos de la Policía Nacional y uno de ellos de la Policía Local de Leganés.

Dos de ellos quedaron con contusiones, otro presentaba un dolor mecánico, otro contusiones y el policía de Leganés presentaba un corte en la cara.

En el vídeo de la agresión, que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales, muchos usuarios han condenado la agresión a los agentes.

Sindicatos policiales como Jupol también han mostrado su "apoyo" y desean a los agentes "una pronta recuperación".