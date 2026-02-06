Detenido un padre que retransmitía en directo abusos sexuales sobre su hija menor para obtener monedas virtuales

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre fue detenido en Madrid por retransmitir en directo abusos sexuales cometidos sobre su hija menor a través de una aplicación de livestreaming. El arrestado obtenía monedas virtuales y regalos en la plataforma a cambio de difundir los abusos en salas privadas para usuarios interesados. La investigación comenzó tras recibir una denuncia anónima en el correo habilitado por la Policía Nacional para casos de pornografía infantil. Durante el registro, la policía intervino dos móviles con abundante material pornográfico y el detenido ingresó inmediatamente en prisión.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un varón por difundir, presuntamente, abusos sexuales cometidos sobre su propia hija menor de edad a través de una aplicación de livestreaming.

A cambio, el arrestado obtenía monedas digitales de la propia aplicación que intercambiaba por un aumento de popularidad y regalos que se ofertaban.

La investigación comenzó tras un email anónimo recibido en el correo denuncias.pornografía.infantil@policia.es, canal de colaboración ciudadana específico habilitado por la Policía Nacional para esta materia concreta.

La investigación se inició a finales del pasado mes de noviembre, cuando se recibió una información anónima en el correo que la Policía Nacional tiene habilitado para que los ciudadanos puedan poner en conocimiento la existencia de delitos relacionados con pornografía infantil, resultando de vital importancia la colaboración ciudadana.

Tras varias gestiones, los agentes constataron que el arrestado utilizaba salas privadas de livestreaming para captar previamente a usuarios interesados en este tipo de material, y como reclamo, fotos de él mismo tumbado sobre la cama con su hija.

Tras contactar con los consumidores a través de una aplicación de mensajería externa, difundía en directo los abusos que él mismo cometía contra su hija menor de edad a cambio de obtener monedas virtuales, canjeables en la propia web por regalos o por una mejora de la visibilidad.

Avanzadas las pesquisas, los agentes lograron identificar a este hombre en la ciudad de Madrid, donde se llevó a cabo su detención.

En el registro realizado en su domicilio se intervinieron dos teléfonos móviles donde se encontró gran cantidad de material pornográfico.

Tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de un delito de corrupción de menores consistente en la producción, tenencia y distribución de pornografía infantil y agresión sexual, se decretó su inmediato ingreso en prisión.

La Policía Nacional cuenta con un correo electrónico con el objetivo de involucrar a la ciudadanía en la lucha contra los delitos relacionados con la pornografía infantil.

Se invita a denunciar de forma anónima y confidencial cualquier actividad sospechosa relacionada con esta tipología delictiva, mediante el email denuncias.pornografía.infantil@policia.es.

Este canal recibió más de 5.000 mensajes entre los años 2024 y 2025, todos ellos analizados minuciosamente por especialistas de la Brigada Central de Investigación Tecnológica, y derivando muchos de ellos en operaciones policiales de éxito.