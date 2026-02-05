Robo millonario en Barajas: dos detenidos por quitarle al reguetonero Zion una mochila con 2,5 millones de dólares

Las claves nuevo Generado con IA Agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos hombres de origen magrebí tras robar una mochila en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. La mochila pertenecía al reguetonero puertorriqueño Zion y contenía 2,5 millones de dólares, un iPhone y varios relojes de alta gama, entre ellos dos Rolex y dos Patek Philippe. Los policías, que realizaban labores de prevención, detectaron a los sospechosos, realizaron un seguimiento y lograron recuperar la mochila y devolverla a su propietario.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones de origen magrebí tras robar en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas una mochila del cantante puertorriqueño Zion que contenía 2,5 millones de dólares, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos, adelantados por el periódico El Mundo, se produjeron el pasado lunes sobre las ocho y media de la mañana cuando dos agentes de la Policía Nacional que realizaban labores de prevención en el aeropuerto observaron a dos varones merodeando por dicha terminal.

Tras realizar un seguimiento de los sospechosos, los policías comprobaron cómo los individuos se acercaron a unos carros de equipaje, de los que sustrajeron una mochila, emprendiendo su huida.

Cuando los ladrones fueron interceptados, los hombres fueron detenidos. Se comprobó que en el interior de la mochila sustraída había dos millones y medio de dólares.

Según publica el citado medio de comunicación, la mochila contenía un teléfono móvil iPhone y varios relojes de alta gama como dos Rolex y dos Patek Philippe.

Tras la intervención policial, los agentes devolvieron al cantante los objetos robados.