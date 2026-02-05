Los italianos llegan a Madrid, Alcobendas es para los chinos y la 'Prospe' es el barrio 'low cost': informe de la vivienda de lujo

Long Fa Hu en la sede de la inmobiliaria Bafre en el madrileño barrio de Usera Cedida

Alcobendas se impone como el gran imán de los compradores chinos de alto poder adquisitivo de Madrid, mientras que el barrio de Prosperidad emerge como la puerta de entrada más barata para los nuevos ricos que quieren vivir en un barrio caro sin pagar precios de zonas como Recoletos.

Son unos datos que se desprenden del informe Madrid Prime 2025: del €/m² al índice Diza de accesibilidad real que se presentó este miércoles en las oficinas del consultor inmobiliario Diza.

Además, en el propio informe se subraya que los italianos son los compradores extranjeros en la ciudad de Madrid que más adquieren vivienda de lujo, por delante de otras nacionalidades, como la china, la francesa o la estadounidense.

Así, en la ciudad de Madrid, Italia (14,78%) y China (14,07%) son los dos grupos principales dentro del colectivo extranjero que buscan vivienda de lujo, seguidos de Francia (7,76%), Estados Unidos (5,79%) y México (5,12%),

Según el informe de Diza, con datos del cierre de 2025, Alcobendas es el municipio con el precio por metro cuadrado más alto de toda la región con nada menos que 5.033 €/m². Una cifra que se sitúa por encima incluso de la propia ciudad de Madrid, cuyo precio está en 4.857 €/m².

Aun así, el producto que se oferta en Alcobendas no es micro–piso de centro, sino una mezcla de pisos de calidad y unifamiliares, con 136 m² de superficie media y un ticket de 685.648 €, lo que lo sitúa en un segmento aspiracional pero no tan extremo como Pozuelo o Boadilla.

​En el mapa del lujo, Alcobendas se parece menos a un satélite dormitorio y más a un segmento mixto: combina la lógica de precio por m² de Madrid con la lógica de tamaño de los residenciales de Boadilla o Pozuelo.

Según el informe, Alcobendas es, junto con Boadilla, el municipio donde más pesa el comprador extranjero sobre el total de compraventas de lujo (16,84% frente al 16,87% de Boadilla).

​Dentro de ese colectivo extranjero, los chinos son con diferencia los extranjeros que más compran en Alcobendas: suponen el 20,64% de todos los compradores extranjeros del municipio, muy por encima de Estados Unidos (11,47%) o México (6,42%).

Pero ¿por qué Alcobendas atrae este perfil? Una de las claves es el precio alto por m² (señal de prestigio y escasez) combinado con superficies razonables, lo que genera un producto de lujo accesible para familias y no solo para inversión.

De hecho, según contó a EL ESPAÑOL Long Fang Hu, director de negocio del Grupo Bafre, principal inmobiliaria orientada al mercado asiático de Madrid, "al inversor chino le da igual la zona de Madrid en la que comprar".

​Prosperidad: el 'low cost' del lujo

El informe Diza también pone sobre la mesa datos relacionados con los barrios y distritos de Madrid que son más 'accesibles' para los nuevos ricos. Y de entre todos ellos, el madrileño barrio de Prosperidad es el primero del ranking.

Este barrio de origen humilde tiene un precio medio de 6.151 €/m², sensiblemente inferior al techo de Recoletos (11.504 €/m²), Castellana–Lista (9.526 €/m²) o Almagro (8.601 €/m²), pero dentro del cinturón de lujo consolidado.

​Los precios son mucho más accesibles que en barrios vecinos ya que una vivienda puede rondar los 784.425 € de importe medio, con una superficie media de 114 m², frente a los 1,53 millones y 133 m² de Recoletos o los 1,23 millones de Castellana–Lista.

​Donde Prosperidad se convierte en 'barrio barato para nuevos ricos' es en los indicadores de accesibilidad real: es el código postal con más metros cuadrados por millón de euros de todo el prime urbano analizado: 162,57 m²/M€, casi el doble que Recoletos (86,93 m²/M€).

De este modo, con un millón de euros, un comprador consigue más superficie en Prosperidad que en cualquier otro barrio de Madrid.