Un hombre en estado muy grave tras una explosión de gas en su piso de Usera: tenía heridas de segundo y tercer grado

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 52 años resultó gravemente herido tras una explosión de gas en su piso de la calle del Olvido, en Usera. La explosión ocurrió sobre las 14:30 horas en el primer piso de la vivienda, causando heridas de segundo y tercer grado en cabeza y manos al afectado. El hombre fue estabilizado por el Summa y trasladado intubado al hospital de Getafe. Bomberos rescataron a la víctima, cortaron la fuga de gas y sanearon daños en cristalería, alicatados y carpintería exterior.

Un hombre de 52 años se encuentra en estado muy grave tras una explosión que se produjo en un piso de la calle del Olvido, en Usera, según informan fuentes del 112 de la Comunidad de Madrid y de Emergencias Madrid.

Los hechos se han producido hacia las 14.30 horas de este jueves en el número 25 de la citada calle.

Según fuentes del 112 de la Comunidad de Madrid, el Summa estabilizó y trasladó intubado al hospital de Getafe a este paciente de 52 años con heridas de 2º y 3º grado en cabeza y manos.

#Explosión de gas en calle Olvido, #Usera@BomberosMad rescata a un varón de mediana edad, corta la fuga y sanea los daños producidos por la explosión: básicamente cristalería interior, alicatados y carpintería exterior.



La víctima ha sido asistida y evacuada por #SUMMA112 pic.twitter.com/aI5EA6daIN — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) February 5, 2026

Por otro lado, fuentes de Emergencias Madrid relatan que la explosión se produjo en el primer piso de una vivienda.

Los bomberos rescataron a este varón de 52 años, cortaron la fuga y sanearon los daños producidos por la explosión: básicamente cristalería interior, alicatados y carpintería exterior.