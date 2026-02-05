Alerta por una plaga de ratas en la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Madrid: "Estamos en riesgo"

Una de las ratas de la USECIC. Jucil

La presencia de ratas campando a sus anchas por vestuarios, almacenes y salas de reuniones ha encendido todas las alarmas en la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil en Madrid.

Así lo denuncia la asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), que ha interpuesto una demanda formal ante la Dirección General del cuerpo.

Se trata de una situación que consideran límite y que, advierten, pone en serio riesgo la salud de los agentes que prestan servicio en estas dependencias.

Según ha informado Jucil, la aparición de roedores no es un hecho puntual ni sobrevenido, sino el "punto culminante" de una degradación progresiva de las condiciones de salubridad que la asociación lleva meses denunciando sin que se hayan adoptado medidas eficaces.

Ya en septiembre, la organización alertó públicamente del deterioro de los servicios de limpieza en cuarteles y dependencias oficiales de la Comunidad de Madrid, especialmente en instalaciones como el Aeropuerto de Barajas.

Aquella advertencia incluía una previsión que hoy se ha cumplido: la falta de mantenimiento y la reducción de recursos destinados a la higiene básica acabarían generando un problema de salud pública. La plaga de ratas detectada ahora en la USECIC confirma, según Jucil, que las denuncias fueron ignoradas.

Los roedores han sido vistos en espacios de uso diario y obligatorio para los agentes, como los vestuarios donde se uniforman antes del servicio, además de almacenes de material y salas de reuniones.

La asociación califica de "inadmisible" que, ante la aparición de estos animales, potenciales transmisores de enfermedades como la leptospirosis o la salmonelosis, la respuesta se haya limitado a soluciones improvisadas llevadas a cabo por los propios guardias civiles, sin una actuación profesional que erradique el problema de raíz.

La denuncia presentada se apoya en el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto que establece las condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Jucil sostiene que la Administración está vulnerando su obligación legal y constitucional de garantizar unas condiciones dignas y seguras para los trabajadores.

Por ello, la asociación exige una intervención inmediata que incluya una desratización profesional y el sellado de accesos para evitar nuevas intrusiones, la retirada de los módulos que conforman la base de la USECIC para desinfectar el subsuelo y los conductos, así como una auditoría exhaustiva de los contratos de limpieza en toda la provincia de Madrid.

"Es indignante que tras nuestra denuncia de septiembre no se tomaran medidas. Lo que entonces era suciedad, hoy son plagas que ponen en riesgo real la salud de los guardias civiles y de sus familias", denuncian desde Jucil.

La asociación concluye que no permitirá que los agentes sigan trabajando en condiciones "propias de otros tiempos" y reclama una solución definitiva que devuelva la salubridad y la dignidad a las unidades de la Guardia Civil en Madrid.