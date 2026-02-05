Abel García, el pintor madrileño que 'huyó' a Suiza para trabajar de pizzero: "Aquí ganas 3.500 € y en España 1.500 €"

La emigración de los jóvenes españoles en busca de empleo es un factor que está en auge en estos últimos años. Australia, Suiza o Alemania son algunos de los países donde mejores salarios se ofrecen realizando el mismo trabajo.

Abel García es un madrileño que ha decidido seguir ese mismo camino. Decidió dejarlo todo de un momento a otro para ir a ganarse la vida en Suiza como pizzero: "Fui muy impulsivo. Me vine con mi coche desde España con 2.000 € a un Airbnb que alquilé cinco días y, al final, me salió bien. Aquí se puede ganar entre 7.000 y 8.000 € como cocinero".

No obstante, ir a un país nuevo y empezar desde cero requiere su esfuerzo, siendo ese mismo sacrificio el que le ha llevado a Abel a poder seguir trabajando y ganando ese dinero estos meses: "Aquí tampoco se regala el dinero, tienes que trabajar bastante. No hago mucha vida social por enfocarme en ganar dinero".

Para Abel, Suiza siempre fue el destino perfecto, puesto que la retribución que se obtiene es mucho mayor a otros lugares: "Barajé otros lugares como Luxemburgo, Bélgica o Alemania, pero Suiza me llamó más por todo el dinero que se cobra".

Aun así, la cultura suiza también ha sido un factor atractivo: "Me atraía el orden y la tranquilidad". Además, hay muchas personas que, tal y como él, han decidido probar suerte en el país helvético: "Cuando llegas aquí te das cuenta toda la inmigración que hay. Hay gente de todos los sitios y, también, muchos españoles".

Salarios muy diferentes

La gran diferencia entre los salarios fue el factor diferencial que le llevó a Abel a trasladarse: "Fue el tema económico, principalmente. Tengo bastantes proyectos que quiero iniciar y al final con un sueldo de España es prácticamente imposible".

Sin embargo, el coste de vida en Suiza es un factor muy a tener en cuenta: "Todo es más caro, pero al final el margen de ahorro, si trabajas duro, es mayor. Puedes ahorrar como uno o dos sueldos de España".

Actualmente, Abel lleva camino de 9 meses viviendo allí, pero llegar al punto en el que se encuentra hoy en día le fue complicado: "Me levantaba con 200 currículums impresos y los echaba en todos los sitios que viera. A eso hay que sumarle el parking, comer... hasta que encontré trabajo en el momento justo".

Alcanzar este coste de vida, al principio, siempre es más complicado: "Si no hubiera encontrado trabajo en esa semana, me tendría que haber vuelto a España". Una vez ya se pudo asentar, la experiencia cambia completamente: "El salario mínimo que he visto en hostelería son 3.500 euros. Después, si eres cocinero y eres bueno, puedes llegar a ganar entre 7.000 u 8.000 euros".

Además, en el caso de Abel, la diferencia del precio de los productos entre ambos países no es tan alta como se cree: "Las cosas suelen costar entre un 20 y un 30% más caras, pero como cobras más la diferencia no se nota tanto como en España. En la fruta no hay casi diferencia, por ejemplo".

Un influencer en Suiza

Abel combina la labor en la pizzería con sus redes sociales. El madrileño cuenta con más de 30.000 seguidores en TikTok y cerca de 6.000 en Instagram. Gracias a sus redes sociales, muchas personas han podido seguir sus pasos: "Me encuentro a gente por la calle que me conoce y me para".

A su vez, también ha recibido numerosos mensajes sobre personas que siguen sus pasos: "Recibo muchos comentarios sobre gente que me dice que quiere salir de España y venir a Suiza".

Sin embargo, este alud de mensajes le han llevado a sorprenderse: "Me impresiona que cada día se quiera ir tanta gente de España". Por otra parte, en cuanto a la situación actual, alega: "Es muy difícil que las cosas cambien y se cobre igual que en Suiza, pero debería ser más fácil que los jóvenes puedan independizarse y ganar algo".

Esta opinión también le ha generado algún que otro problema. Ser un perfil tan seguido en TikTok le ha llevado a tener que aguantar también comentarios negativos sobre ello: "Mucha gente se piensa que existe otra realidad. Si digo en mis vídeos que he ahorrado 2.000, 3.000 o 4.000 euros, no tengo ninguna necesidad de inventármelo. Yo no gano nada, no me lucro; solo cuento mi experiencia".

Estas respuestas de usuarios vienen dadas porque desde sus redes sociales, Abel comenta la diferencia entre trabajar en España y Suiza: "Yo no recomiendo irse del país, pero creo que mucha gente está o ha estado en una situación parecida a la mía, y al final no quieres estar toda la vida trabajando".

No obstante, volver a España es algo que piensa hacer en un futuro: "Quiero estar unos cinco años aquí, poder juntar el dinero suficiente para tener un piso y volver a España porque también es mi casa".