El mejor colegio del mundo llega a Madrid y estará en la calle Gobelas: tiene 9.000 alumnos en todo el mundo

Brighton College, el principal colegio independiente del Reino Unido, ha anunciado, junto a Intellego Education, la ubicación del nuevo centro que abrirá en Madrid en septiembre de 2027.

El colegio estará situado en la Calle Gobelas, concretamente en el distrito de Moncloa–Aravaca, una zona bien comunicada con un entorno residencial tranquilo.

La escuela ofrecerá instalaciones de alta calidad, con espacios de aprendizaje preparados para el futuro y entornos diseñados para fomentar no solo el rendimiento académico, sino también la creatividad, el bienestar y el desarrollo personal de los alumnos.

Brighton College traerá a Madrid su consolidada filosofía: una cultura basada en la curiosidad, la confianza y la amabilidad, combinada con altas expectativas académicas y apoyo personalizado.

Sobre la inauguración del centro, George Hartley, director de Brighton College Madrid, ha añadido: “Es un verdadero honor liderar este proyecto en una ciudad como Madrid. Nuestra ubicación en Moncloa–Aravaca ofrece el entorno ideal para un colegio inspirador, bien comunicado y de clase mundial. Esperamos abrir nuestras puertas a un lugar donde la curiosidad, la confianza y la amabilidad sean la base de todo aprendizaje”.

Las familias que estén interesadas en conocer más información sobre el Brighton College Madrid pueden asistir a la Jornada de Puertas Abiertas que se celebrará el próximo 23 de abril de 2026. Para confirmar asistencia o recibir más información, las familias pueden completar el formulario de consulta dentro de su página web.

Con más de 180 años de historia, Brighton College está reconocido como uno de los principales colegios independientes para niñas y niños de entre 3 y 18 años en el Reino Unido. Además, está situado como el mejor colegio del país en resultados de A-levels.

Su modelo combina una excelencia académica excepcional con un enfoque innovador y centrado en el alumno, defendiendo la amabilidad, la curiosidad y la confianza como bases del éxito.

La familia Brighton College incluye centros en Brighton, Londres, Hove, Handcross, Abu Dabi, Dubái, Singapur, Bangkok, Hanói, Vibhavadi y Al Ain.

Todos los centros Brighton College educan a más de 9.000 alumnos en el mundo, guiados por más de 1.000 docentes de excelencia que comparten el compromiso con la innovación pedagógica, la atención pastoral y la preparación de los jóvenes para un papel activo y positivo en la comunidad internacional.