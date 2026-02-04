Sociedad
Alerta de nivel rojo en Madrid por un "elevado riesgo" de desbordamiento del río Jarama: "Precaución máxima"
En concreto, San Fernando de Henares y Mejorada del Campo son las poblaciones que se pueden ver más afectadas.
La Conferencia Hidrográfica del Tajo (CHT) ha activado este miércoles el nivel rojo por riesgo de desbordamiento del río Jarama en el tramo entre las localidades de Mejorada del Campo y San Fernando de Henares.
Así lo ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid en su perfil oficial en redes sociales, donde apunta a que hay "niveles elevados" de riesgo en otros puntos de la propia cuenca del Jarama.
"Precaución máxima. Existe riesgo de desbordamientos, por lo que se pide máxima precaución y evitar acercarse al cauce", ha destacado la Delegación del Gobierno.
Ante esta situación, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se desplazará este miércoles a la zona de San Fernando de Henares, donde se está instalando una barrera provisional para proteger el Polideportivo Municipal ante un posible desbordamiento del río.
Estas instalaciones quedaron anegadas debido a la gran crecida del caudal del río Jarama por las intensas lluvias que cayeron en la Comunidad de Madrid en marzo del año pasado.
Aviso de la Aemet
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su aviso amarillo por nevadas en la zona de la Sierra de Madrid y ha aumentado su previsión de acumulaciones a hasta 10 centímetros por encima de los 1.000 metros de altura.
Concretamente ha acortado su aviso, que pasa de activarse a las 14 horas de este martes a las 18 horas y su final en vez de preverse al mediodía de este miércoles, será a las 9 horas.
Por su parte, la Agencia de Seguridad y Emergencias, Madrid 112, ha trasladado la información a los ayuntamientos de la zona de la Sierra y a los organismos de seguridad y emergencias.
Desde la Agencia de Seguridad y Emergencias, Madrid 112, han recomendado a los madrileños, fundamentalmente a los conductores que vayan a transitar en este periodo por la zona de la Sierra, que lo hagan provistos de cadenas o neumáticos de invierno con el depósito de combustible lleno.
También han recomendado que lleven un móvil cargado, si puede ser batería de repuesto, y también ropa de abrigo y una manta para poder abrigarse en caso de quedarse parado dentro de vehículo. "Y en cualquier caso, y en caso de emergencia, avisar al 112", ha rematado el portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid Luis Serrano en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.