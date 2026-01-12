Pedro, el madrileño que denuncia el fallo de las balizas V16 que ya has comprado: "Es un problema de seguridad vial"

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Javaloyes, presidente de Dvuelta, denuncia que la baliza V16 puede dejar de funcionar antes de que llegue la asistencia en carretera, dejando el vehículo sin señalización visible. La normativa exige que la baliza V16 emita luz durante al menos 30 minutos, pero la asistencia suele tardar entre 45 minutos y una hora, según las aseguradoras. La eliminación progresiva de los triángulos y la falta de instrucciones claras generan confusión entre los conductores sobre cómo señalizar una avería si la baliza se agota. Las dudas sobre la normativa y la duración de la baliza V16 suponen un riesgo de seguridad vial, especialmente en vías rápidas y con mala visibilidad.

La implantación de la baliza V16 como sistema único de preseñalización de vehículos averiados sigue generando dudas de seguridad que, a juicio de la asociación Dvuelta, no han sido suficientemente analizadas por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Así lo denuncia el madrileño Pedro Javaloyes, presidente de esta plataforma especializada en la defensa de los conductores, que advierte de un desfase preocupante entre la duración real de las asistencias en carretera y el tiempo de funcionamiento homologado del dispositivo.

La normativa vigente, recogida en el Real Decreto 159/2021 y sus posteriores actualizaciones, establece que la baliza V16 debe emitir una luz intermitente de forma continua durante al menos 30 minutos.

Sin embargo, según trasladan las propias compañías aseguradoras, encargadas de gestionar la asistencia, el tiempo medio de atención a una incidencia oscila entre los 45 minutos y una hora, un plazo que puede alargarse considerablemente en situaciones de mala meteorología o alta congestión de tráfico.

"Estamos ante un problema objetivo de seguridad vial", sostiene Javaloyes. El presidente de Dvuelta subraya que, una vez agotada la batería de la baliza, el vehículo puede quedar sin ningún sistema visible de señalización si no se han colocado los triángulos, cuyo uso la DGT pretende eliminar de forma definitiva.

"En ese escenario, y en ausencia de triángulos, no existe un sistema físico visible que advierta a los demás conductores de la presencia de un coche inmovilizado", alerta.

Desde la asociación advierten que esta situación puede darse con especial frecuencia en vías interurbanas y de alta velocidad, así como en condiciones meteorológicas adversas, donde la visibilidad resulta clave para evitar colisiones.

A su juicio, este desfase temporal no ha sido valorado adecuadamente a la hora de definir las especificaciones técnicas de la baliza V16.

A la cuestión técnica se suma, además, una creciente confusión normativa. La comunicación institucional sobre la obligatoriedad de la baliza y la retirada progresiva de los triángulos ha sido cambiante en los últimos meses, generando incertidumbre entre los conductores sobre qué dispositivos deben llevar y utilizar en caso de avería.

La polémica se ha visto reforzada tras las recientes declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien aseguró que "las policías de Tráfico serán flexibles a la hora de sancionar" a quienes no utilicen la baliza V16.

Un anuncio realizado sin concretar plazos ni criterios y que, según Dvuelta, ha sido interpretado como una moratoria de facto, sin que exista hasta ahora una instrucción clara que delimite su alcance.

"A día de hoy nadie sabe qué debe hacer un conductor cuando la baliza deja de emitir luz y no ha colocado triángulos", concluye Javaloyes. Hasta que no se ofrezca una solución técnica y normativa que cubra este vacío, Dvuelta insiste en la necesidad de revisar el modelo actual y de proporcionar instrucciones claras que eviten situaciones de riesgo innecesarias en las carreteras.