La librería de "barrio" de Madrid donde Yolanda Díaz compra sus libros: sus 9 recomendaciones, desde clásicos a la IA

Yolanda Díaz, Vicepresidenta segunda del Gobierno, Ministra de Trabajo y Presidenta del partido político Sumar, ha recomenado estas Navidades alguos libros que bien pueden servir para ser regalados por Reyes -aunque algunos sean para leerse en Nochebuena o Nochevieja del próximo año-.

Librería Modesta, ubicada en el barrio madrileño de Chamberí, es donde Yolanda Díaz ha comprado estos libros. Este local cuenta con más de 20 años de historia y en su interior pretende acoger a todo tipo de clientes, ya sean lectores habituales o se estén iniciando en el mundo de la lectura.

Además, en la Librería también se realizan distintas actividades como clubes de lectura para todas las edades y numerosas actividades infantiles.

Las recomendaciones de Yolanda Díaz

Yolanda Díaz es una de las políticas más activas en redes sociales. En Instagram cuenta con más de 448 mil seguidores, por lo que, aprovechando las fechas navideñas, ha querido no solo recomendar la librería que frecuenta sino, también, los libros que le han marcado.

Entre las recomendaciones de la Vicepresidenta segunda se encuentran algunos libros clásicos como Canción de Navidad de Charles Dickens o La Pequeña Cerillera de Hans Christian Andersen. Sobre este último libro, Yolanda Díaz añade que "me acompaña desde niña".

Por otra parte, la Presidenta de Sumar ha querido recomendar un clásico de la escritora Carmen Martín Gaite, Caperucita en Manhattan. También ha añadido otro libro de la escritora española Aroa Moreno llamado Mañana matarán a Daniel.

En cuanto a la parte más política, Yolanda Díaz ha recomendado el libro del historiador italiano Enzo Traverso llamado Las nuevas caras de la derecha. Según la Vicepresidenta, este libro lo recomienda "encarecidamente por el momento en el que nos encontramos". Además, ha añadido un ensayo del periodista Ekaitz Cancela llamado Utopías Digitales para ayudar a entender el desarrollo de la IA.

En cuanto a literatura internacional, la actual Ministra de Trabajo ha querido recomendar a dos autoras mexicanas. En primer lugar, a Lucía Calderas con Nuestra gloria los escombros y, a continuación, a Brenda Lozano con Soñar como sueñan los árboles. A su vez, ha añadido un libro de la novelista británica Maggie O`Farrell llamado Tiene que ser aquí.