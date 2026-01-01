La Nochevieja en Madrid se salda con más accidentes de tráfico e incendios: una pareja de Villaverde en estado grave

En estado grave un motorista tras un accidente con un turismo en la avenida de América este mes de diciembre. Emergencias Madrid

Esta Nochevieja los servicios de emergencias han atendido en la Comunidad de Madrid un total de 3.074 llamadas entre las 00.00 y las 9.00 horas. Esto supone un incremento del 7%, comparado con las 2.867 registradas en el mismo tramo horario de 2025.

Así lo han informado desde el Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid este jueves, primero de año. Según el balance, han aumentado las principales incidencias relacionadas con incendios y tráfico. En concreto, se han registrado 108 incendios, frente a los 90 del año anterior, lo que representa una subida del 20%.

Asimismo, los accidentes de tráfico han ascendido a 43, un 10% más que los 39 contabilizados en la Nochevieja de 2025, según los datos facilitados por el 112.

Por el contrario, el balance refleja un descenso en las agresiones, con 174 incidencias, un 9% menos que las 192 del año pasado, así como en las intoxicaciones etílicas, que han sumado 137 casos, un 4% menos que en el ejercicio anterior.

Desde Emergencias 112 han señalado que, "aunque no existe una Nochevieja completamente tranquila, el dispositivo ha permitido dar respuesta a todas las incidencias registradas durante la noche festiva".

Por su parte, la Policía Municipal de Madrid gestionó 1.237 incidencias durante la Nochevieja en la capital (entre las 22.00 horas del 31 de diciembre y las 8.00 horas del 1 de enero), mientras que SAMUR-Protección Civil realizó alrededor de 200 intervenciones, en una noche que se saldó sin heridos por arma blanca y con las celebraciones desarrolladas con normalidad, según ha informado Emergencias Madrid.

Los sanitarios acudieron también a tres accidentes de tráfico, el más grave, un atropello en la confluencia de Fuente Carrantona con Hacienda de Pavones, donde un joven de 22 años sufrió un traumatismo facial grave tras ser arrollado por una conductora que se salió de la vía. Además, se atendieron algunas patologías coronarias y cardiovasculares.

Durante la San Silvestre se realizaron cuatro asistencias sin traslado, y en las campanadas de la Puerta del Sol se contabilizaron nueve asistencias, también sin necesidad de traslado hospitalario.

Los servicios de seguridad y emergencias del Ayuntamiento han cerrado la Nochevieja con una actividad "dentro de lo normal", aunque con cifras ligeramente superiores a las de los dos últimos años, y sin heridos por arma blanca atendidos durante la noche, según el balance municipal.

La mayoría de los avisos recibidos por la policía estuvieron relacionados con ruidos, con 187 intervenciones, principalmente por quejas vecinales y, en menor medida, por locales de ocio. En total, se impusieron más de una veintena de sanciones administrativas, todas ellas de carácter leve. Además, se produjeron 24 intervenciones por consumo de alcohol en la vía pública.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, los agentes intervinieron en 8 hurtos, 17 robos con fuerza, 77 peleas y agresiones, así como en 3 accidentes de tráfico con heridos.

De las intervenciones del SAMUR, 32 estuvieron relacionadas con intoxicaciones etílicas y 15 con agresiones, principalmente brechas, golpes y contusiones en entornos de discotecas y locales de ocio.

Además, los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid realizaron 73 intervenciones entre las 22.00 y las 8.00 horas, muchas de ellas de especial complejidad. Cerca del 60% estuvieron relacionadas con incendios en contenedores, la mayoría provocados, especialmente en la zona centro-sur de la ciudad, así como 9 incendios en viviendas. También fueron frecuentes los rescates de personas atrapadas en ascensores, un servicio habitual en Nochevieja.

Entre los incendios más relevantes destaca el ocurrido sobre las 1.15 horas en unas naves industriales de la calle Boyer, en Vicálvaro. El fuego se inició en unos contenedores exteriores que almacenaban asientos de pasajeros de aviones y se propagó a dos naves colindantes. Un total de 15 dotaciones de Bomberos lograron frenar la propagación antes de que alcanzara una tercera nave.

No hubo heridos y los daños fueron únicamente materiales. En las labores de extinción se contó con el apoyo de la Sección de Apoyo Aéreo de la Policía Municipal, que facilitó información en tiempo real mediante drones.

Incendio en Villaverde

Uno de los incendios producidos durante esta madrugada -pasadas las 4.00 horas- y el segundo más grave de la capital ha sido en el distrito madrileño de Villaverde. Los bomberos han rescatado a cuatro personas en un incendio en un piso en la calle Cobalto. Dos de ellas se encuentran en estado grave, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

A la llegada de los bomberos, el fuego estaba muy desarrollado en el salón. Una de las personas afectadas es una mujer de mediana edad que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Ha sido trasladada en estado "muy grave" al Hospital de La Paz por inhalación de humo. Los bomberos iniciaron la reanimación hasta la llegada de SAMUR-PC, que logró revertir la parada.

Su pareja, un hombre de mediana edad, también ha sido trasladado al Hospital de Getafe en estado grave.

Las otras dos personas afectadas son dos hermanos de entre 20 y 25 años que sufrieron una intoxicación leve por inhalación de humo y que, según relatan los servicios de emergencias, estaban pidiendo auxilio desde la ventana cuando llegaron los bomberos. De momento se desconocen las causas del incendio y la estructura del edificio no resultó afectada.