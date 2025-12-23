Rescatan a cuatro niños y a un adulto atrapados en la noria del Navipark de Móstoles: la atracción ha quedado cerrada

Momento en el que los bomberos rescatan a los cuatro menores y a una mujer en una noria de Móstoles. 112 Comunidad de Madrid

Los bomberos han rescatado este lunes a cuatro menores y un adulto que quedaron atrapados en una cubeta de una noria infantil, a una altura de cinco metros, en el Navipark de la localidad madrileña de Móstoles, según el 112 de la Comunidad de Madrid.



Ninguno de los afectados resultó herido en el incidente. La atracción ha quedado cerrada a la espera de que concluya la investigación.



El suceso ocurrió sobre las 20:15 horas de este lunes, según las fuentes.

#BomberosCM rescatan a cinco personas (4 menores y 1 adulto) que se habían quedado atrapadas en la cubeta de una noria infantil en el Navipark de #Mostoles.



Ninguno ha resultado herido. La atracción ha quedado cerrada a la espera de la investigación. pic.twitter.com/ZonSoAcMol — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) December 22, 2025

La cubeta en la que se divertían los cuatro menores, que iban acompañados de una mujer adulta, se paró por causas desconocidas en la parte superior de la noria y fue necesario recurrir a los bomberos para poder rescatarlos de la atracción.



Los bomberos anclaron una escalera a la estructura de la propia atracción y a continuación, de uno en uno, aseguraron con un arnés a las cinco personas para poder bajarlas.



Primero fueron rescatados los menores y finalmente la persona adulta que les acompañaba.