La administración de Lotería en el corazón de Madrid donde se ha vendido el segundo premio íntegro: 1.250.000 euros

Las claves nuevo Generado con IA El segundo premio de la Lotería de Navidad, dotado con 1.250.000 euros, ha sido vendido íntegramente en la administración número 16 de la calle Barquillo, en el centro de Madrid. Esta administración es una de las más antiguas de la capital, funcionando desde 1899 y con una larga tradición repartiendo premios importantes. En enero de 2024, la misma administración también repartió dos millones de euros en el Sorteo de 'El Niño', repitiendo ahora la hazaña con el segundo premio de la Lotería de Navidad. El propietario actual, Antonio Ferrer, y su esposa han mostrado su alegría por volver a entregar un gran premio a sus clientes.

El segundo premio de la Lotería también ha sido el más madrugador. Hacia las 9.20 horas de este lunes, los niños de San Ildefonso han cantado el número 70.048, vendido íntegramente en la administración número 16 de Lotería, ubicada en la calle Barquillo número 10, en pleno centro de Madrid.

Un segundo premio agraciado con nada menos que 1.250.000 euros, que se ha vendido íntegramente en esta administración de lotería, cercana a la calle Alcalá.

Se trata de una de las administraciones más antiguas de la capital y no es la primera vez que reparte un gran premio.

En enero de 2024, los loteros de esta administración de loterías se mostraron muy felices al haber repartido dos millones de euros en premios en el Sorteo Extraordinario de 'El Niño'.

En aquella fecha, vendieron el número 94.974 agraciado con 2 millones de euros por serie.

En declaraciones a los medios, el dueño del establecimiento, Antonio Ferrer y su mujer, dijeron que fue "una gran alegría", haber dado semejante premio a sus clientes, hazaña que se repite este 2025.

El número 16 de Lotería lleva repartiendo suerte desde 1899 aunque ha sufrido cambios de ubicación y de nombre desde que abrió sus puertas a finales del siglo XIX.

Sin embargo, desde que se inauguró hace ya más de 120 años, fue en 2024 cuando repartió a sus clientes un gran premio, hazaña que repiten este 2025 con un segundo premio íntegro con el número 70.048 agraciado con nada menos que 1.250.000 euros.