La administración de este humilde barrio de Madrid reparte el Gordo de la Lotería de Navidad: 64 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA El barrio de La Elipa, en Madrid, ha repartido 64 millones de euros tras vender el 'Gordo' de la Lotería de Navidad, número 79.432. El primer premio está dotado con 4.000.000 euros a la serie y se vendieron dieciséis series en la administración de la calle Ricardo Ortiz. El número ganador fue cantado por los niños de San Ildefonso a las 10:44 de la mañana, siendo uno de los 'Gordos' más madrugadores de los últimos años. Los premios pueden cobrarse a partir de la tarde del 22 de diciembre y, según el importe, se tramitan en administraciones de lotería o en entidades financieras autorizadas.

El 22 de diciembre siempre es un día muy especial para todos los españoles. Es el día de la Lotería de Navidad. Desde primera hora de la mañana, millones de persona se concentran alrededor de la radio o de la televisión para seguir el sorteo que puede hacerles la vida un poco más sencilla con una buena lluvia de millones de euros.

Y como viene siendo habitual, ya que es la provincia donde más Lotería de Navidad se vende, Madrid ha vuelto a ser agraciada. Y es que el ansiado 'Gordo', el número por el que todos suspiran, ha sonreído a la capital. Concretamente ha sido el 79.432, agraciado con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y dotado con 4.000.000 euros a la serie.

Este número ha repartido 64 millones de euros en una de las zonas más humildes de Madrid, en el barrio de La Elipa, situado en el conocido distrito de Ciudad Lineal de la capital. Allí, sus vecinos ya celebran con el tradicional champán, con cánticos y muchas lágrimas, ya que dada la naturaleza del propio barrio, el dinero servirá para dejar unas Navidades de lo más especiales.

El número fue cantado a las 10:44 horas de la mañana por los niños de San Ildefonso en el cuarto alambre de la cuarta tabla. Un 'Gordo' muy madrugador, sobre todo teniendo en cuenta cómo se han producido históricamente los últimos grandes premios, saliendo al borde de la finalización del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad.

Después de las primeras verificaciones y comprobaciones, ya se sabe que se han vendido dieciséis series del primer premio en la administración ubicada en el número 8 de la calle Ricardo Ortiz, el punto más feliz de toda la ciudad de Madrid durante la especial mañana de este 22 de diciembre.

¿Cuándo se puede cobrar el premio?

Para todos los interesados, los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.