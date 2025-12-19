Mueren dos bebés recién nacidos tras complicarse sus partos en Colmenar Viejo y en Ciudad Lineal

Las claves nuevo Generado con IA Dos bebés recién nacidos han fallecido en la Comunidad de Madrid tras complicarse los partos en Colmenar Viejo y Ciudad Lineal. Ambos partos se produjeron en domicilios particulares y los sanitarios del 112 no lograron salvar la vida de los recién nacidos pese a sus esfuerzos. En Colmenar Viejo, la madre estaba de ocho meses y medio de gestación y el bebé fue encontrado en parada cardiorrespiratoria. Fuentes sanitarias advierten sobre los riesgos de dar a luz en casa y recuerdan que los hospitales están mejor preparados para afrontar complicaciones.

Doble tragedia en la Comunidad de Madrid. En las últimas horas, dos bebés recién nacidos han muerto tras producirse complicaciones en los partos de sus madres, según informan fuentes sanitarias.

Uno de los partos tuvo lugar en la localidad de Colmenar Viejo y el otro en el distrito de Ciudad Lineal.

Según adelantó el diario El Mundo, y confirman a Madrid Total fuentes sanitarias, el parto que se produjo en Colmenar Viejo estaba previsto en la vivienda de la primípara.

La mujer contaba con ocho meses y medio de gestación, pero, durante el nacimiento, se produjeron complicaciones y tuvieron que alertar a los sanitarios del 112.

A su llegada, los médicos del Summa encontraron al bebé en parada cardiorrespiratoria y, pese a sus esfuerzos por reanimarle, no pudieron salvar su vida.

Según informa el citado medio de comunicación, el otro alumbramiento que tuvo un final trágico se produjo en un domicilio de Ciudad Lineal.

Los sanitarios fueron alertados después de que se produjeran complicaciones, ya que el bebé venía de nalgas.

Nuevamente, los sanitarios del 112 acudieron al domicilio y hallaron al bebé en parada cardiorrespiratoria. A pesar de sus esfuerzos, no lograron salvar su vida y tuvieron que certificar el fallecimiento.

Fuentes sanitarias informan de los riesgos que implica dar a luz en casas. En caso de producirse complicaciones durante el parto, los hospitales están completamente preparados para hacer frente a estos escenarios.