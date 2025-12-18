Un incendio y una explosión en una vivienda de Parla dejan tres heridos: los vecinos fueron confinados en sus casas

Los bomberos en el incendio de Parla. 112 Comunidad de Madrid

Las claves nuevo Generado con IA Un incendio y una explosión en una vivienda de la calle Calderillo, en Parla, han dejado tres personas heridas. Dos de los heridos fueron atendidos por inhalación leve de humo y dados de alta en el lugar; el tercero sufrió un traumatismo craneoencefálico leve y fue trasladado al hospital. Los bomberos confinaron a los vecinos en sus casas para evitar riesgos por el humo, mientras la vivienda afectada quedó muy dañada. La Policía Nacional investiga el origen del incendio, con intervención también de la Policía Local de Parla.

Cinco dotaciones de bomberos han acudido este jueves a una vivienda de Parla para sofocar un incendio que ha provocado una explosión en Parla con tres heridos, según informa un portavoz del 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos han ocurrido hacia las 8.00 horas en la calle Calderillo 3 de la citada localidad.

Según informan las citadas fuentes, Summa ha atendido a un total de tres personas: dos por inhalación leve de humo dadas de alta en el lugar y una más con un traumatismo craneoencefálico leve trasladada al hospital de Parla.

Incendio y explosión en



📍 C/Calderillo, Parla.#BomberosCM apagan y sanean la vivienda que ha quedado muy afectada.#SUMMA112 atienda a dos personas por inhalación leve de humo y otra por traumatismo craneoencefálico leve.



Investiga @policia

Interviene @PoliciaParla pic.twitter.com/mFsVnoKB9v — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) December 18, 2025

Por fortuna, en el momento de la explosión la vivienda estaba vacía, pero los bomberos han confinado a los vecinos en sus casas para evitar cualquier riesgo de inhalación de humo.

La Policía Nacional investiga ahora el origen de este incendio que ha dejado la tabiquería del hall de la entrada de la vivienda muy afectada. La Policía Local de Parla también ha intervenido en el suceso.