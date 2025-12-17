Ismael, vecino de la mujer asesinada por su hijo en Madrid: "Escuché sus gritos de socorro debajo de mi cuarto"

Las claves nuevo Generado con IA Una mujer de 49 años fue asesinada por su hijo de 23 años en su vivienda del barrio de Tetuán, Madrid, tras recibir 60 puñaladas. El crimen ocurrió sobre las 0:45 en el número 267 de la calle Bravo Murillo; la Policía detuvo al presunto agresor, quien llevaba poco más de un mes viviendo con su madre. Un vecino escuchó gritos de auxilio y vio cómo la víctima intentó huir, pero fue retenida y devuelta al piso por su hijo. La pareja de la víctima sufrió un ataque de ansiedad al conocer los hechos y requirió asistencia sanitaria; la Policía Nacional investiga el caso.

El barrio de Tetuán está conmocionado tras el asesinato de una mujer de 49 años de manos de su hijo de 23 años. Un suceso especialmente violento, ya que el presunto agresor asestó nada menos que 60 puñaladas a la progenitora.

El macabro suceso tuvo lugar sobre las 0.45 horas en una vivienda del número 267 de la calle Bravo Murillo, en el barrio de Tetuán.

La Policía Nacional ha detenido al presunto parricida que, según informan algunos vecinos, llevaba viviendo poco más de un mes en ese piso junto a su madre.

Telemadrid pudo hablar con Ismael, un vecino de 18 años del edificio en el que ha sucedido el suceso. En su entrevista contó que comenzó "a escuchar gritos de socorro".

"El piso en el que ha pasado todo está justo debajo de mi casa. Cuando bajé, se escuchaban muchos golpes y ruidos. La señora logró salir de la casa, pero su hijo la agarró y la metió de nuevo en el piso", explica este testigo de los hechos.

A continuación, Ismael llamó a la Policía, que tardó "pocos minutos en llegar", pero la víctima estaba "inconsciente en el suelo".

Según relató este vecino al citado medio de comunicación, la víctima de este crimen vivía en el piso junto a su hijo, el presunto asesino y su pareja, ya que estaba separada.

Policía y personal de Emergencias en el lugar de la muerte de la mujer en Madrid. Emergencias Madrid

De hecho, la pareja de la mujer asesinada requirió "asistencia sanitaria", ya que, al conocer los hechos, tuvo un "ataque de ansiedad".

Ismael dice estar "consternado" después de este crimen: "Aún no puede creer que haya pasado algo así justo debajo de mi casa y de mi cuarto".

Este joven y su madre definen a la mujer finada como "una persona normal y muy tranquila", pero no conocían al presunto asesino.

Sobre este suceso, el supervisor de guardia de Samur-PC, Emilio Benito, ha explicado que a la llegada de la Policía, la primera en personarse, la víctima "se encontraba ya en parada cardiorrespiratoria", tras lo que los agentes han iniciado maniobras de reanimación según informan Efe y Europa Press.

Con todo, estaba "prácticamente exangüe", según ha indicado, y, tras media hora de intentos, el servicio ha certificado su muerte.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del suceso en colaboración con la Policía Municipal de Madrid.