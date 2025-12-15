Aparece destrozada la decoración de Navidad de Brunete: "Es vandalismo, han arrancado el alumbrado"

Las claves nuevo Generado con IA La decoración navideña de la plaza de Brunete ha sufrido actos vandálicos, con la bola de Navidad destrozada y parte del alumbrado arrancado. El Ayuntamiento de Brunete ha pedido la colaboración ciudadana para avisar a la Policía Local o Guardia Civil ante comportamientos incívicos. El consistorio mantiene la campaña 'Felices Cestas', dirigida a dinamizar el comercio local, con sorteos para clientes y comercios participantes durante la Navidad. El sorteo está abierto a comercios de Brunete y clientes que realicen compras iguales o superiores a 10 euros hasta el 22 de diciembre.

El Ayuntamiento de Brunete denuncia a través de sus redes sociales un caso de vandalismo. En la mañana de este lunes, las luces del alumbrado navideño han aparecido arrancadas.

"Vandalismo en plaza de Brunete. La bola de Navidad destrozada. Parte del alumbrado arrancado", han publicado desde el consistorio en su cuenta de X, antes Twitter.

La publicación se acompaña de tres fotos y un vídeo que muestran una de las bolas con todas las luces arrancadas.

🚨 Vandalismo en plaza de Brunete: bola de Navidad destrozada 😡. Parte del alumbrado arrancado 💔. ¡Cuidemos Brunete! Avisa a Policía Local o Guardia Civil si ves algo 🚨. #Brunete #NoAlVandalismo #CuidemosBrunete pic.twitter.com/2jHpnobAvX — Ayuntamiento Brunete (@AytoBrunete) December 15, 2025

Ante este acto vandálico, desde el Ayuntamiento de la localidad piden avisar a la Policía Local o a la Guardia Civil en caso de ver comportamientos incívicos de este tipo.

Además, desde el consistorio que dirige Mar Nicolás mandan un mensaje para cuidar Brunete e impedir este tipo de actos vandálicos.

Campaña 'Felices Cestas'

En el marco de sus actividades navideñas, el consistorio de esta localidad anunció el pasado 10 de septiembre la campaña 'Felices Cestas'.

Está dirigida a comercios locales de Brunete con establecimiento abierto al público y venta directa al por menor.

Su finalidad es la de dinamizar el comercio y potenciar las ventas; cada comercio participante será decorado con un árbol de Navidad y un buzón de los Reyes Magos, y tendrá una cesta de Navidad en exposición a partir del día 5 de diciembre.

Los clientes, por compras iguales o superiores a 10 €, podrán subir su ticket a la plataforma habilitada y entrarán en el sorteo de la cesta de Navidad (tickets válidos del 5 al 22 de diciembre).

Además, se sorteará un pack para dos personas con desayuno en Paradores entre todos los comercios participantes.

Los ganadores se publicarán en la página Web del Ayuntamiento y el comercio adherido deberá comprometerse a entregar la cesta de Navidad el día 23 de diciembre o tan pronto como el ganador pueda acudir a recogerla.

El número máximo de comercios participantes es de 60, con inscripciones por riguroso orden de llegada. Los comercios adheridos a esta iniciativa serán informados.