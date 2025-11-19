Detenido por robar más de 2.000 joyas en San Sebastián de los Reyes durante el apagón: tenía botín de más de un millón

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha detenido a un hombre por el robo de 2.200 joyas valoradas en más de un millón de euros en una joyería de San Sebastián de los Reyes durante un apagón nacional. El ladrón aprovechó la caída de la red eléctrica, que dejó inutilizadas las cerraduras electrónicas, para acceder al establecimiento mediante butrones en el techo y placas de pladur. El autor del robo utilizó varias identidades y realizó numerosos viajes a otros países europeos para eludir la acción policial, siendo finalmente localizado y arrestado en España. En el momento de la detención, el individuo portaba casi 3.000 euros en efectivo y una de las joyas sustraídas, pasando a disposición judicial e ingresando en prisión.

Agentes de la Policía Nacional han detenido al autor del robo de 2200 piezas de joyería valoradas en más de un millón de euros.

Los hechos ocurrieron en un centro comercial de San Sebastián de los Reyes durante el día del apagón nacional, aprovechando que las joyas quedaron expuestas debido a que el lugar de seguridad donde se guardaban habitualmente disponía de cerraduras electrónicas que no funcionaban por la falta de electricidad.

El robo fue realizado por un único hombre que realizó diversos butrones en puntos estratégicos para conseguir dar con el techo de la joyería e introducirse en el interior.

Para evadirse de la acción policial y judicial tenía diversas identidades y realizaba múltiples entradas y salidas del país a otros países europeos.

El día 28 de abril, cuando a nivel nacional había una paralización de la red eléctrica, un hombre, aprovechando tal circunstancia, se dispuso a perpetrar un robo en una joyería ubicada en un centro comercial de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes.

Este individuo accedió a la cubierta del centro comercial, donde realizó unos cortes en la tela asfáltica a la altura de la joyería.

Una vez dentro del techo, fue quitando placas de pladur hasta acceder a una pasarela interna que comunicaba los comercios, realizando más agujeros en las placas que daban acceso a la trastienda de la joyería.

Una vez acampado en el establecimiento, con un destornillador fue abriendo las cristaleras de los expositores, depositándolas con cuidado para que no se fracturasen.

Sustrajo todas las piezas que se encontraban allí expuestas junto con una colección de oro blanco y brillantes. Un total de 2200 joyas, valoradas en más de un millón de euros.

Avanzadas las pesquisas, los agentes lograron identificar el vehículo con el que este individuo se había desplazado al centro comercial para realizar el robo y posteriormente huir.

Había comprado de segunda mano este turismo meses previos a la comisión de los hechos. Justo al día siguiente de cometer el robo realizó el tránsito a un país extranjero, deshaciéndose de esta forma del mismo.

Tras una minuciosa investigación debido a las múltiples salidas y regresos a España que este hombre realizaba, el día 22 de octubre, los agentes le localizaron en territorio nacional.

Fue detenido como presunto responsable de un delito de robo con fuerza, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso inmediato en prisión.

En el momento de la detención fueron incautados casi 3000 euros que llevaba en efectivo entre sus pertenencias sin justificar su origen.

Además, portaba colgado del cuello, una de las joyas sustraídas del establecimiento comercial.