Aragón, Bárcenas o Del Val: los apellidos 'ilustres' que han pasado por la universidad a donde va la hija de Sánchez

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez ha matriculado a su hija Carlota en ESIC University, una universidad privada y católica en Pozuelo de Alarcón, por un coste de 14.500 euros al año. En esta universidad han estudiado hijos de personajes conocidos como Juan del Val y Nuria Roca, Emilio Aragón y Muñoz Escassi, así como Jorge Bárcenas, ex de Victoria Federica. ESIC University, fundada en 1965 y gestionada por los jesuitas, ofrece titulaciones como ADE, Marketing, Publicidad, Comunicación y Psicología, y presume de una tasa de empleabilidad del 96% entre sus graduados.



Pedro Sánchez ha decidido matricular a su hija Carlota en el Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Marketing en ESIC University, una universidad privada y católica situada en Pozuelo de Alarcón, municipio conocido —entre otras cosas— por ser uno de los más ricos de España y de la Comunidad de Madrid.

Da igual que el pasado 31 de marzo el propio Sánchez se refiriera a este tipo de universidades como “chiringuitos educativos” que funcionan como “una máquina expendedora de títulos” a los que había que poner fin.

El presidente del Gobierno ha pagado 14.500 euros al año para matricular a su hija en un doble grado en inglés que persigue que sus alumnos aprendan sobre “liderazgo empresarial, estrategia de negocios, gestión de equipos, finanzas y economía, además de dominar las últimas tendencias y técnicas de marketing” con un enfoque “integrado de teoría y práctica”.

Sánchez, durante una visita a la UNED.

Así, la hija de Sánchez seguirá los pasos de otros ‘famosos’ que han pasado por ESIC, como son el hijo de Juan del Val y Nuria Roca; Iciar, hija de Emilio Aragón; Hugo Rodríguez de Prada, cofundador de Grosso Napolitano; Anna, hija de Muñoz Escassi; o Jorge Bárcenas, ex de Victoria Federica.

Famosos

El hijo de Juan del Val y Nuria Roca es uno de los que ha cursado sus estudios en ESIC University, en concreto, la doble titulación de Publicidad y Marketing. “Ayer se graduó el chico de la sonrisa más bonita del mundo. Enhorabuena, mi rey”, escribió orgulloso Juan del Val tras la graduación de su primogénito en junio de 2024.

“Ando de resaca emocional, amigos... Uff. Hace un suspiro llevaba yo a mi Bole de la mano al cole y ya ha acabado la Universidad. Enhorabuena, cariño. Cuánto voy a echar de menos verte en esa ventana estudiando, ya sea con sol o con frío, contento o agobiado, con la Pepi encima o sin ella. ¡Enhorabuena, mi vida!”, escribió Nuria Roca en su Instagram ese día.

Pero el hijo de Juan del Val no es el único. Hugo Rodríguez de Prada, cofundador de la cadena de restauración Grosso Napoletano, también estudió en ESIC, donde conoció a su actual esposa, Icíar Aragón, hija de Emilio Aragón. Según los últimos datos publicados, la pizzería cuenta ya con 44 locales y una plantilla de más de 650 empleados.

Jorge Bárcenas en un montaje de EL ESPAÑOL.

El que fuera novio de Victoria Federica, Jorge Bárcenas, también estudió el doble grado en Marketing y Digital Business en el ESIC. Y Anna, hija de Múñoz Escassi también eligió la universidad privada de los jesuitas para cursar sus estudios.

96% de empleo

ESIC University tiene un Campus en Madrid donde cuenta con 2.539 alumnos, pero con sedes en otras ciudades de España como Granada, Bilbao, Pamplona, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Valencia y Barcelona. Además, internacionalmente, tiene presencia en 40 países como Brasil o Colombia.

Pertenece a los jesuitas y fue fundada en 1965 como escuela de negocios con el nombre inicial de Escuela Superior de Ingenieros Comerciales. Además del grado de ADE, también existe la posibilidad de cursar otras titulaciones como Publicidad, Comunicación, Datos y Analítica de Negocio o Psicología.

Para acceder a la universidad es necesario entregar la documentación pertinente y realizar un examen de admisión en una hora y media, en español o en inglés, que consta de tres fases. Una vez realizado, el alumno deberá abonar la cantidad de la reserva para garantizar la plaza y, posteriormente, realizar la matrícula.

La Universidad asegura que sus titulaciones tienen una tasa de empleabilidad del 96% y cuenta con más de 80.000 alumnos de 83 nacionalidades.