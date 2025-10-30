El jurado popular declara culpable por unanimidad al acusado de matar a los tres hermanos de Morata de Tajuña

Las claves nuevo Generado con IA El jurado popular declara culpable por unanimidad a Dilawar Hussain F.C. por el asesinato de tres hermanos en Morata de Tajuña. Los homicidios fueron perpetrados con "extrema violencia", motivados por una deuda económica, y el acusado tenía una leve alteración psíquica en ese momento. La Fiscalía solicita 36 años de cárcel por los tres homicidios, mientras que la defensa pide 30 años, tras reconocer sólo un atenuante. Dilawar Hussain F.C. también está implicado en otro proceso por matar a su compañero de celda tras ingresar en prisión.

El jurado popular ha considerado culpable, por unanimidad, al acusado de matar a tres hermanos septuagenarios en Morata de Tajuña (Madrid), "con extrema violencia" y con la única atenuante de alteración psíquica, ya que no aprecia la de confesión ni la de obcecación.



Los jurados han dado a conocer este jueves su veredicto sobre Dilawar Hussain F.C, acusado de matar a los hermanos Amelia, Ángeles y Pepe el 17 de diciembre de 2023, saltándose una orden de alejamiento en vigor. Tras ingresar en prisión mató también a su compañero de celda, lo que se dirime en otro procedimiento.



Ahora el jurado ve acreditado que, como reconoció el acusado tras el crimen y también durante el juicio, Dilawar mató a golpes "con extrema violencia" a las tres víctimas porque le debían dinero, en un momento en el que su trastorno de personalidad afectaba levemente a sus capacidades: era consciente de la realidad y "entendía la acción como mala", precisa el veredicto.



Una vez dictado este veredicto, en la misma vista la Fiscalía ha mantenido su petición de 36 años de cárcel para el acusado por los tres homicidios, mientras la defensa ha solicitado -al quedar acreditado solo un atenuante- que sea condenado a 30 años de prisión (10 por cada víctima) en lugar de los siete y medio que pedía inicialmente.