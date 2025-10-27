Un intento de fuga en el centro de Hortaleza se salda con educadores heridos y dos menores detenidos: otro escapó

Las claves nuevo Generado con IA Dos menores del centro de acogida de Hortaleza, en Madrid, fueron detenidos tras un intento de fuga violento en el que agredieron a educadores y vigilantes. Un tercer menor logró escapar del centro de Hortaleza y aún no ha sido localizado por las autoridades. El incidente en el centro de Hortaleza ocurrió después de que los menores, con prohibición de salida por incidentes previos, intentaran fugarse.

Dos menores pertenecientes al centro de acogida de Hortaleza, en Madrid, han sido detenidos por agentes de la Policía Nacional debido a amenazas y lesiones leves a educadores y vigilantes tras un intento de fuga, han informado a Europa Press fuentes policiales.

El incidente se produjo ayer sobre las 10.27 horas cuando tres internos de origen marroquí -que tenían prohibida la salida de las instalaciones por incidentes previos- trataron de fugarse del centro, ubicado en la calle Valdetorres del Jarama. Una vez descubiertos, se inició una violenta pelea entre los menores, educadores y vigilantes.

Según publica El Mundo, cuando los vigilantes de seguridad y los educadores trataron de impedirlo, fueron agredidos a golpes y mordiscos.

Los agentes procedieron a la detención de dos de ellos por delitos de amenazas y lesiones leves. El tercer menor logró escapar y aún no ha sido localizado.

Uno de los menores detenidos tiene 14 años y el otro 17, por lo que el mayor de ellos ha pasado a disposición del Grupo de Menores de la Policía Nacional, una unidad especializada en delitos que involucran a menores, aunque sus funciones ahora son absorbidas principalmente por las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).

Mientras, el otro menor quedó exento de responsabilidad penal por ser inimputable debido a su edad.

Se trata de un centro que ya lleva meses en el punto de mira por diversos problemas en los que se ha visto envuelto. Una agresión sexual el pasado mes de septiembre fue el epicentro de varios episodios de violencia y manifestaciones no permitidas.