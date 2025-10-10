Una estadounidense que vive en España se indigna y denuncia lo que nadie sabe de los alquileres en Madrid: "Llámalo estafa"

Si en los últimos meses hemos dado una vuelta por los portales inmobiliarios más relevantes de internet nos habremos dado cuenta de lo difícil que es encontrar una buena oportunidad para comprar, pero especialmente, para alquilar. Y es que este mercado, sobre todo en ciudades como Madrid, se encuentra disparado.

Cada vez más personas se lanzan a la aventura de comprar porque los alquileres, en muchos casos, superan ya la letra de la hipoteca. Por eso, cada vez más compradores ven con buenos ojos endeudarse para conseguir la entrada de un piso y, en lugar de pagar un arrendamiento, ir sentando las bases de una nueva propiedad.

Sin embargo, eso no siempre es posible y no queda otra que entregarse a alquileres que se encuentran por las nubes. Especialmente si se trata de personas que proceden de fuera y que, por lo tanto, tienen menos posibilidades de ser ayudadas por personas de su entorno.

Eso es lo que le sucede, por ejemplo, a las personas extranjeras que llegan a España con el objetivo de encontrar un trabajo para asentarse. En esta situación se encuentra Danielle Grobman, una ciudadana estadounidense que vive en Madrid y que ha contado a través de sus redes sociales su delicada situación.

La americana está sufriendo una odisea para encontrar un alojamiento al que pueda hacer frente, ya que por el momento no tiene un contrato de trabajo y, además, asegura que se encuentra con mayores trabas por ser extranjera. De ahí que se vea en una situación casi desesperada.

¿Cuánto vale un alquiler en Madrid?

Danielle Grobman es una chica estadounidense que llegó a Madrid hace poco tiempo, pero que no ha tardado en comprobar de primera mano la dureza de la situación que atraviesa la capital de España. Especialmente en cuanto al mercado de la vivienda se refiere.

La joven está buscando un alquiler que poder pagar mientras busca trabajo para poder quedarse en España con pleno derecho. Sin embargo, ninguno de los dos caminos está siendo fácil de explorar.

Y es que cuando se pone a buscar ha llegado a encontrar estudios de tan solo 20 metros cuadrados que no bajan de los 700 euros al mes. Solo basta darse una vuelta por los principales portales inmobiliarios para comprobar que locales, sótanos y semisótanos se ofertan ahora como oportunidades de vivienda.

Personas como Danielle lo tienen todavía más complicado, ya que asegura que al proceder de Estados Unidos tiene que cumplir más requisitos, algunos de los cuales son imposibles. Por ello, a través de un vídeo compartido en sus redes sociales intenta ayudar a otros extranjeros en su misma situación, tanto en Madrid como en otras ciudades.

Uno de los obstáculos más grandes es que antes de pagar un alquiler le piden una parte por adelantado, algo que le enfada enormemente: "Llámalo desconfianza, llámalo estafa". En algunas de sus búsquedas le han llegado a pedir hasta seis meses y una fianza por adelantado.

Una cantidad de la que lógicamente no dispone al no tener trabajo ni posibilidad de ahorro: "Según me explicaron, si no tienes un contrato de trabajo en España, técnicamente no hay nada que te retenga en el país sin importar si eres estudiante u otras circunstancias".

#madrid #apartmenthunting #cultureshock #lifestyle ♬ original sound - daniellegrobman @daniellegrobman Apartment hunting in Madrid is a scam Call it distrust, call it dislike of Americans, call it internal issues with squatters and non-paying tenants but there are some things you need to be aware of if you’re looking to rent in Madrid and you DON’T have a Spain-based work contract 1. 6 months of rent upfront + deposit 2. Passport, paystubs, proof of employment for you & defacto payee (regardless if you can prove sufficient income) 3. 1/2 month’s worth of rent in annual fees 4. Ambiguous writing in contracts Yes, before you asked, I’ve experienced all of these No, I didn’t do it alone so it helps to get help Yes, I’m here if you have any questions… leave them in the 💬 and I’ll do my best to answer Regardless how it looks, I’m so happy to be back!! #spain

Pero la situación puede ser peor. Si el arrendatario considera que los ingresos no son estables, incluso piden la presencia de un avalista. Así pues, avisa a las personas que están como ella de que deberán "entregar no solo tu pasaporte, nóminas y prueba de empleo sino también las de la otra persona".

Y para colmo, asegura que a veces ni siquiera con un contrato de trabajo es posible ahorrar o tener acceso a una vivienda decente porque "con ciertos contratos tienes que pagar la mitad de un mes de alquiler cada año en comisiones".

Según Danielle, al no residir en España, por un alquiler de 600 euros, cada año tendría que pagar 300 euros en forma de esas comisiones. Para escapar de todas estas trabas recomienda "revisar el contrato con lupa" porque a veces la redacción puede llevar a equívocos si no está bien definida.

"Creen que no sabes español o son demasiado perezosos para hacer ajustes. Si lo firmas y no termina siendo favorable para ti, estás jodido".