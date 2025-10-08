La mala suerte de Laura y los tres obreros bajo los escombros del edificio de Ópera: fue al baño y desapareció

Dambéle, Alfa y Jorge, y a la arquitecta Laura. Son nombres de las cuatro personas que quedaron sepultadas bajo los escombros de la obra del edificio de la calle de las Hilanderas número 4 cuando el forjado del quinto piso cedió, provocando un derrumbe parcial. Al parecer, Laura se hallaba en un baño de la primera planta, donde estaban ubicadas las oficinas, justo a la hora en la que muchos habían salido a comer algo después del mediodía.

"Si llego a estar dos pasos hacia mi izquierda, me habría pillado todo el derrumbamiento, como les ha pasado a Dambéle, Alfa y Jorge, y a la arquitecta Laura, fue como si hubiera caído una bomba". Son las palabras de Doukara, uno de los obreros que estaba trabajando en la obra del edificio cuando se derrumbó.

Doukara, originario de Mauritania, cuenta que, después del derrumbe, tan solo veía "una gran nube de polvo": "Cuando mis compañeros y yo pudimos ver qué había pasado, lo vimos todo lleno de escombros y sabíamos que, por lo que había pasado, había compañeros sepultados".

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

Una hora después, al 'pasar lista' de los compañeros, vieron que "Dambéle, Alfa y Jorge" no estaban "en ningún lado". Estos trabajadores son originarios de Malí, Guinea y Ecuador y tienen entre 30 y 50 años,

"Por suerte, algunos compañeros estaban tomando un bocadillo y no estábamos todos dentro del edificio cuando se derrumbó. Si no, podría haber quedado más gente atrapada", apunta.

Además, también comprobaron que Laura, "la arquitecta que estaba a cargo de la obra", tampoco se encontraba entre los trabajadores.

Cuenta que ella tenía su mesa "con planos y mapas del edificio" en "la parte de abajo", en el punto donde se ha producido el derrumbe.

Se derrumba un edificio en obras en el centro de Madrid: hay tres heridos y cuatro desaparecidos

Hacia las 22.25 horas del martes, los servicios de emergencias madrileños informaron de que se habían encontrado dos cadáveres a los que se les tendría que hacer la prueba de huellas dactilares.

Entre las 2.00 y las 3.00 horas de la madrugada del miércoles, los bomberos localizaban otros dos cuerpos entre los escombros.

Según informaron desde Emergencias Madrid, el origen de este derrumbe se produjo cuando se desprendieron los forjados interiores del último piso, lo que produjo un efecto dominó que terminó sepultando a cuatro personas.

El desprendimiento se produjo hacia las 13.00 horas de este martes y provocó una gran nube de polvo en pleno centro de Madrid que obligó a desalojar a los comerciantes de los establecimientos cercanos.

Varios equipos de emergencias, a su llegada al lugar del derrumbe.

Hasta el lugar se desplazaron 18 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, 13 unidades de Samur y la Policía Municipal de Madrid que se ha hecho cargo del suceso y de la investigación de este derrumbamiento.

Tras el suceso, Samur atendió a 3 heridos: dos con contusiones a los que asistió también una psicóloga del servicio y otro herido con una fractura de un miembro inferior, que fue trasladado al hospital.

Hacia las 18.40 horas, los bomberos de Madrid iniciaron la búsqueda de los desaparecidos con los perros de Policía Municipal y de UCR (Asociación Unidad Canina de Rescate de España) en la estructura colapsada.

La Unidad de Apoyo Aéreo de Policía Municipal de Madrid también monitorizó con los drones la zona recabando imágenes del interior que facilitarán las labores de rescate. Además, la Policía Judicial de Madrid está investigando el suceso, ya que se trata de un accidente laboral.

Un nuevo hotel

El edificio de la calle Hilanderas 4 que se ha derrumbado llevaba mucho tiempo vacío, cerrado y no había causado problemas hasta ahora.

Solo disponía para su uso de un pequeño aparcamiento que utilizaban los vecinos de la zona.

Bomberos de Madrid y otros equipos de emergencias trabajando en el lugar del accidente. Efe

El pasado mes de junio, se tramitó una declaración responsable de actividad para la instalación de una grúa-torre en el interior del edificio.

En la información disponible en el Catastro figura 1965 como año de construcción del edificio, que cuenta con seis plantas y un sótano, con un total de 6.745 metros cuadrados.

La empresa constructora Rehbilita es la encargada de su reforma integral. El destino era convertirlo en un hotel de cuatro estrellas, como se señala en su propia página web.

Según detallan, se encontraban poniendo losas en el suelo y el peso ha provocado el derrumbe.

Desde la Comunidad de Madrid seguimos volcados con los desaparecidos en el derrumbe del edificio en Ópera.



Con el #SUMMA112 desplegado y a disposición de todos los equipos de emergencias del Ayuntamiento de Madrid, que están haciendo una gran labor. pic.twitter.com/8u0V7UWQW6 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 7, 2025

Tal y como especifican, se estaban encargando de su rehabilitación integral y consolidación estructural, la reestructuración de los garajes. Según las trabajadoras del local de al lado, llevaba seis meses en obras.

Ayuso se desplazó hasta el lugar para conocer la situación de este suceso con los responsables de los servicios de Emergencias del puesto de mando que se habilitó junto al inmueble siniestrado.

También se acercaron hasta el lugar la vicealcaldesa de la capital y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, suspendió su participación en la Bloomberg LSE European City Leadership Initiative que tiene lugar en Londres y regresará a la capital tras el suceso.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, llamó durante el martes a ser "prudentes" con el derrumbe , "una catástrofe" en "el tajo".

Explicó que "se ha venido abajo el forjado de un edificio que se estaba rehabilitando y esto ha conllevado una caída a plomo hasta el sótano".

También indicó que es prematuro hablar de qué motivó "este accidente laboral, esta catástrofe en realidad".