Detenido en San Blas tras atacar con cuchillos a unos policías que le tuvieron que disparar: todo empezó por una discusión
Los hechos han sucedido alrededor de las 07.:00 horas de este martes en el distrito madrileño.
Más información: Una pelea entre dos vecinas del edificio okupa de Parla termina con una bebé de un mes grave tras ser rociada con un extintor
Agentes de la Policía Nacional han detenido este martes a un hombre por un delito de atentado contra Agente de la autoridad, según informan desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid a través de redes sociales.
Los hechos han sucedido alrededor de las 07.00 horas de este martes en el distrito madrileño de San Blas, cuando se recibió una llamada a través del CIMACC 091 manifestando que había un varón con dos cuchillos en el rellano de un edificio, al parecer motivado por una discusión vecinal.
A la llegada del indicativo policial se localizó a este hombre, en alto estado de nerviosismo, por lo que los agentes le conminan en varias ocasiones a que depusiese su actitud y tirase los cuchillos.
Este varón hizo caso omiso de las indicaciones de los agentes y acometió violentamente contra ellos.
Ante la gravedad de la situación, y temiendo por su integridad, se ven obligados a realizar varios disparos dirigidos a sitios no vitales.
Rápidamente, este varón se encerró en su domicilio, teniendo que solicitar la presencia de indicativos de la Unidad de Prevención y Reacción.
Una vez en el lugar, logran acceder a esta vivienda, teniendo que hacer uso del dispositivo eléctrico inmovilizador para poder reducirlo. Inmediatamente, se solicitó indicativo sanitario, que atendió en el lugar al herido y procedió a su traslado al centro hospitalario.
Al lugar han acudido indicativos de Policía Judicial y Policía Científica. Ningún agente ha resultado herido y tras una primera valoración, el herido no reviste gravedad.
Por tales hechos, se procedió a la detención de este varón como presunto responsable de un delito de atentado a agentes de la autoridad. Se hace cargo de la investigación el Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional.