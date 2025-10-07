Detenido en San Blas tras atacar con cuchillos a unos policías que le tuvieron que disparar: todo empezó por una discusión

Agentes de la Policía Nacional han detenido este martes a un hombre por un delito de atentado contra Agente de la autoridad, según informan desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid a través de redes sociales.

Los hechos han sucedido alrededor de las 07.00 horas de este martes en el distrito madrileño de San Blas, cuando se recibió una llamada a través del CIMACC 091 manifestando que había un varón con dos cuchillos en el rellano de un edificio, al parecer motivado por una discusión vecinal.

A la llegada del indicativo policial se localizó a este hombre, en alto estado de nerviosismo, por lo que los agentes le conminan en varias ocasiones a que depusiese su actitud y tirase los cuchillos.

Este varón hizo caso omiso de las indicaciones de los agentes y acometió violentamente contra ellos.

Ante la gravedad de la situación, y temiendo por su integridad, se ven obligados a realizar varios disparos dirigidos a sitios no vitales.

Rápidamente, este varón se encerró en su domicilio, teniendo que solicitar la presencia de indicativos de la Unidad de Prevención y Reacción.

Una vez en el lugar, logran acceder a esta vivienda, teniendo que hacer uso del dispositivo eléctrico inmovilizador para poder reducirlo. Inmediatamente, se solicitó indicativo sanitario, que atendió en el lugar al herido y procedió a su traslado al centro hospitalario.

Al lugar han acudido indicativos de Policía Judicial y Policía Científica. Ningún agente ha resultado herido y tras una primera valoración, el herido no reviste gravedad.

Por tales hechos, se procedió a la detención de este varón como presunto responsable de un delito de atentado a agentes de la autoridad. Se hace cargo de la investigación el Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional.