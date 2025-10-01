La Policía controla a los okupas del edificio usurpado de Barajas "con un censo" pero aumenta "la psicosis" entre los vecinos

Se cumple una semana desde que cientos de vecinos del barrio del Aeropuerto se manifestaron delante del edificio usurpado de la calle Trespaderne. Denunciaron la creciente inseguridad en el barrio por culpa de unos okupas "conflictivos" que se establecieron en un edificio abandonado de la calle Trespaderne.

Para evitar que su barrio se convirtiera en "un nuevo hotel okupa como el de San Blas", los vecinos organizaron patrullas vecinales por sus chats de WhatsApp para controlar que no se establecieran nuevos okupas.

Ahora, una vecina que lleva viviendo en este barrio más de 30 años relata que, por suerte, "la situación ha cambiado": "No hemos visto a los okupas conflictivos y los que quedan, unas 15 personas, son tranquilas. Van con sus carros a por agua a La Alameda".

"De todos modos, la gente que patrulla el barrio tiene ahora algo de psicosis. Si ven a alguien nuevo en el barrio, avisan a la Policía, que tiene una lista, o un censo, de la gente que entra y sale del edificio de Trespaderne", cuenta esta vecina.

De hecho, estas fuentes cuentan que "el pasado domingo una pareja que venía de Lavapiés intentó entrar en el edificio y les echaron".

Por ese motivo, esta vecina cuenta que, aunque las cosas se hayan tranquilizado un poco, ellos "están alerta". Estas fuentes cuentan que algunos de los okupas menos conflictivos se han "puesto en contacto con los servicios sociales para obtener una solución a su situación".

Los vecinos también valoran que "la Policía Municipal y la Policía Nacional" estén "las 24 horas" pendientes "de quién entra y quién sale".

Reyertas y detenciones

Fue el pasado viernes 19 de septiembre cuando saltaron las alarmas entre los vecinos del tranquilo barrio de Aeropuerto, cuando vieron que varios okupas se habían colado en el edificio abandonado de la calle Trespaderne.

No fue para menos, ya que ese fin de semana la Policía Nacional efectuó un total de 7 detenciones tras varias reyertas.

Según los vecinos, durante aquel fin de semana, había "unas 50 personas dentro del edificio", algunas de ellas "armadas con cristales rotos, destornilladores y barras de hierro".

Por todo ello, los vecinos dijeron estar cansados de estos incidentes en su barrio.

Explicaron a Madrid Total que habían pedido en el Pleno del distrito en numerosas ocasiones "que ese inmueble, que era propiedad de la compañía Grifols" se destinara a "algo útil para el barrio", por ejemplo,"un centro cultural o de mayores".

"Sentimos un gran abandono institucional en este sentido", contó otra vecina, que lleva 40 años viviendo en el barrio: "No queremos politizar esta situación, solo queremos poder salir a la calle con seguridad, sin tener miedo a que nos roben".

De hecho, apuntaron a que en algunas de las reyertas que se produjeron en el interior del edificio de la calle Trespaderne, llegaron "a apuñalar a uno de los moradores".

El pasado martes 23 de septiembre, los vecinos del barrio de Aeropuerto se reunieron con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Tras el encuentro, el delegado instó a reforzar la coordinación entre todas las administraciones para lograr lo antes posible una solución eficaz ante un problema de naturaleza social que estaba perturbando gravemente la convivencia en el barrio.