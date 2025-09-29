Una violenta reyerta en Alcorcón termina con 11 detenidos, 3 de ellos menores y un joven apuñalado de gravedad

Agentes de la Policía Nacional detuvieron durante la noche del pasado domingo a 11 personas, entre ellas tres menores, involucradas en una reyerta multitudinaria en las inmediaciones de Puerta del Sur, en la localidad madrileña de Alcorcón, en la que una persona resultó herida por arma blanca.

Los hechos sucedieron hacia las 22.15 horas, cuando los agentes fueron requeridos por una reyerta entre dos grupos de jóvenes.

Según fuentes de la investigación, los jóvenes, nacidos todos entre los años 2007 y 2008 y todos ellos españoles, habían coincidido el día anterior en una discoteca en la que se produjo una bronca entre ellos.

Por eso, se habían reunido de nuevo para 'arreglar' sus diferencias. Durante la refriega, un joven llegó a emplear un arma blanca que, posteriormente, fue requisada por la Policía.

La reyerta terminó con una persona herida por arma blanca en la espalda que tuvo que ser atendida por los sanitarios del Summa 112 de Madrid.

Después de recibir un punto de sutura, la víctima de esta agresión fue dada de alta en el lugar, según informan fuentes del 112.

Se produjeron un total de 11 detenciones, incluyendo al presunto autor de la puñalada al que se le acusa de tentativa de homicidio.

Fuentes de la investigación también informan de que hay tres menores entre los detenidos de esta reyerta.

Las citadas fuentes también informan de que esta reyerta no está vinculada a problemas entre bandas juveniles violentas.