El bonito nombre del hijo de Sofía Palazuelo: de origen germánico, significa "atrevido" y está desapareciendo en Madrid

Uno de los pasatiempos más habituales de muchas personas es estar pendientes de la vida de los demás. Especialmente, aquellas vidas que tienen una cierta relevancia social. Es decir, la de los famosos. Y sobre todo si nos sentimos cercanos a ellos, como sucede con los que viven en Madrid.

No es nada extraño ir dando una vuelta por la capital de España y encontrarnos a algún rostro conocido. Sobre todo si se trata de famosos que gustan de hacer una vida familiar y socialmente normal. De hecho, uno de los últimos casos es el de Amber Heard.

La expareja de Johnny Depp ha regresado a la capital de España con motivo del inicio de las clases de su hija pequeña y ya se ha dejado ver por las calles de la capital. Y es que los hijos son esa parte de la vida que consigue poner a estas personas al mismo nivel que el resto de los mortales.

Cuando llegan, lo cambian todo. Y es que no solo dan una felicidad incalculable, también aumentan nuestras responsabilidades de manera exponencial. De hecho, una de esas primeras cosas que tenemos que hacer es ponerles nombre. Pero si tienes una vida de cara a los medios, esa responsabilidad se multiplica.

Todo el mundo estará pendiente de qué nombre eliges para tu hijo, de su significado o de su origen. Y eso es lo que le ha sucedido recientemente a Sofía Palazuelo. La duquesa de Huéscar acaba de ser madre junto a su marido Fernando y lo cierto es que la pareja ha ido a lo seguro eligiendo este mismo nombre con gran significado para la familia.

¿Qué significa el nombre de Fernando?

Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James recibieron hace unos días a su tercer hijo. Y aunque la elección no fue fácil, lo cierto es que han decidido improvisar poco con el nombre. La pareja se ha decantado por la opción más cercana y familiar eligiendo Fernando.

Algo que ya hicieron con una de sus hijas, que se llama Sofía, como la madre. Mientras que la otra se llama Rosario. Sin embargo, en este caso, Fernando continuará con el linaje familiar y repetirá los pasos de su padre y también de su abuelo.

Este es un nombre de origen germánico aunque se expandió por la península ibérica a raíz del asentamiento de los visigodos en el siglo V. Su etimología es algo confusa, ya que se dice que este nombre procede de dos palabras diferentes.

Por un lado, el término 'Firth', que significa "atrevido, audaz u osado" y 'nanth', que significa "paz". Esta mezcla hace que el nombre se asocie con "aquel que se atreve a todo por alcanzar o mantener la paz". Sin embargo, la amplitud de este nombre hace que tenga más versiones.

Y es que se asocia también al término 'Fardinanth', que significa "valiente en expediciones". Lo que está claro es que es un nombre que se relaciona con alguien valeroso. Por ello, ha sido uno de los nombres más repetidos en la historia de nuestro país, sobre todo para identificar a personajes importantes como reyes, generales o guerreros.

Sin duda, el caso más conocido es el del rey Fernando III de Castilla y León. Dentro de la casa de Alba, también es un nombre muy utilizado, ya que dentro de su mismo linaje contará con su padre Fernando Fitz-James Stuart, con su abuelo materno Fernando Palazuelo Baldasúa, con su abuelo paterno Fernando Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart o con su tío abuelo Fernando de Solís Beaumont y Martínez de Campos.

Y remontándonos más en la historia de la familia, este también fue el nombre del Gran Duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, mano derecha de dos reyes, Carlos I y Felipe II.

Pero este nombre, a pesar de estar muy presente en la familia, empieza a no estarlo tanto en Madrid. Y es que tras ser hace unos años uno de los nombres más usados, ahora pierde fuerza respecto a otras provincias, sobre todo, de Castilla y León.

Así lo indican los datos del INE, los cuales afirman que en España hay 193.571 Fernandos, teniendo una edad media de 52,1 años. Sin embargo, provincias como Badajoz, Ávila, Segovia, Valladolid, Burgos, Palencia, Cantabria y Zaragoza cuentan con mayor porcentaje de personas con este nombre que Madrid, donde ha empezado a estar en ligero olvido.