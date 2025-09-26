Un hombre acaba con cuatro dedos amputados y grave tras la explosión del material que manipulaba en Embajadores

Los Bomberos y la Policía en Embajadores. 112 Comunidad de Madrid

Un hombre de 58 años ha resultado herido con pronóstico grave tras sufrir la amputación total de cuatro dedos de la mano izquierda al sufrir, al parecer, una explosión mientras estaba manipulando un material, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press.

El suceso ha sucedido hacia las 22.00 horas de este jueves en una vivienda de la calle Salitre, a la altura del número 48, en el barrio de Embajadores.

Además de la amputación total de cuatro dedos, la víctima ha sufrido afectación en la visión del ojo izquierdo y heridas en tórax y miembros inferiores.

#SUMMA112 traslada con pronóstico grave a un hombre tras una explosión en su domicilio situado en la calle Salitre de #Madrid.



Ha acudido una dotación de @BomberosMad que ha realizado labores de prevención. @policia se encarga de las investigaciones. pic.twitter.com/ZSMAH7yTmx — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) September 25, 2025

El Summa 112 le ha trasladado con pronóstico grave al hospital La Paz. También ha intervenido una dotación de Bomberos del ayuntamiento de Madrid.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de este suceso.

Accidente con un patinete

No es el único suceso del que han informado los servicios de emergencias madrileños en las últimas horas.

Un hombre de 30 años ha resultado herido de gravedad este jueves tras sufrir un accidente de patinete en el barrio madrileño de Usera, según ha informado Emergencias Madrid.

#AccidentePatinete Avda Córdoba. #Usera

👉🏻@SAMUR_PC atiende a un joven tras impactar contra un bordillo. Sufre varios traumatismos. Es intubado y trasladado grave al hospital.

👉🏻@policiademadrid toma declaración a testigos y realiza atestado.

En principio, no hay más implicados pic.twitter.com/vPHwOTY6C5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 25, 2025

En concreto, el accidente ha sucedido en la avenida de Córdoba, 27, hacia las 22.00 horas de este jueves.

Al parecer, el conductor del patinete ha impactado contra un bordillo y ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y facial.

Como quedó con bajo nivel de consciencia, fue intubado y trasladado en estado grave al hospital 12 Octubre de Madrid.

La Policía Municipal de Madrid tomó declaración a testigos y realizó atestado. En principio, no hay más vehículos implicados en este accidente.