Ana Belén y Pedro, vecinos que patrullan el edificio usurpado de Barajas:"No queremos un hotel okupa en el barrio"

Revolución vecinal en el barrio de Aeropuerto, en el madrileño distrito de Barajas, tras la okupación de un edificio abandonado de la calle Trespaderne. Según los vecinos, desde que llegaron los usurpadores, han comenzado problemas como "robos y hurtos" y ha subido "la inseguridad".

Los vecinos cuentan que en el edificio, que lleva en estado de abandono unos 15 años, han entrado "casi 50 personas" y hay "perfiles de todo tipo", pero "los más violentos están armados con cristales rotos, destornilladores y barras de hierro".

Por eso, a través de WhatsApp, los vecinos han creado una 'patrulla vecinal'. "No queremos que en nuestro barrio, que por lo general es tranquilo, se establezca otro 'hotel okupa', como el de San Blas", relatan Ana Belén y Pedro, dos vecinos que contemplan el edificio okupado de la calle Trespaderne.

"Los okupas que han venido son los que han sido desalojados de ese complejo de la calle Lola Flores en el que ha habido de todo, incluso asesinatos. Los vecinos no vamos a parar de manifestarnos y de señalar lo que sucede en nuestro barrio hasta que se acabe esta situación y se marchen", cuenta Ana Belén.

Pedro detalla que, por poner un ejemplo, siempre que un vecino "baja a su mascota" o se acerca a "tirar la basura", también ojea el edificio de la calle Trespaderne "para comprobar que no esté pasando nada": "En caso de ver algo, lo decimos rápidamente por el grupo de WhatsApp".

El edificio okupado de la calle Trespaderne. Jesús Soler

Y es que los vecinos están alerta después de un fin de semana en el que se produjeron 7 detenciones a personas que han usurpado el edificio de la calle Trespaderne.

Un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía Nacional informa de que el pasado viernes hubo dos detenciones en las inmediaciones del edificio, ya que un indicativo que estaba haciendo labores de prevención observó que había una fuerte discusión en el interior del inmueble.

Los vecinos del barrio se encontraban en ese momento protestando por la situación en un parque cercano y los okupas coincidieron, por lo que el ambiente comenzó a ser tenso.

Por este motivo, los agentes trasladaron a uno de los okupas, pero comenzó un forcejeo, por lo que se detuvo a este individuo acusado de un delito de resistencia y desobediencia.

El interior del edificio okupado de la calle Trespaderne. Rodrigo Mínguez

Al otro okupa, se le detuvo por un delito de desobediencia, ya que trató de escapar, y por otro de infracción de extranjería.

El sábado por la noche, la Policía Nacional detuvo a otro morador del edificio de la calle Trespaderne acusado de un delito de quebrantamiento de condena, ya que se encontraba cerca de la persona sobre la que tenía una orden de alejamiento.

Y el domingo por la mañana se produjeron tres detenciones cuando la Policía vio que se estaba produciendo una reyerta en el interior del edificio.

Encontraron a varios varones implicados en la bronca, uno de ellos con una herida de arma blanca en la mano derecha y se encontró un cuchillo y un destornillador.

Uno de los pasillos del edificio okupado de la calle Trespaderne. Rodrigo Mínguez

Por otro lado, durante la noche del domingo, se produjo la séptima detención a un varón por un delito de amenazas graves y allanamiento. Según fuentes policiales, los detenidos son un hombre venezolano, un francés y cinco magrebíes.

Además, para garantizar la seguridad en la zona, la comisaría de Policía de Hortaleza ha establecido un punto fijo.

"Abandono institucional"

Por todo ello, los vecinos están cansados de estos incidentes en su barrio. Explican que han pedido en el Pleno del distrito en numerosas ocasiones "que ese inmueble, que era propiedad de la compañía Grifols, se destine a algo útil para el barrio", por ejemplo, "un centro cultural o de mayores".

"Sentimos un gran abandono institucional en este sentido", cuenta otra vecina, que lleva 40 años viviendo en el barrio: "No queremos politizar esta situación, solo queremos poder salir a la calle con seguridad, sin tener miedo a que nos roben".

El interior del edificio okupado de la calle Trespaderne. Rodrigo Mínguez

Por ello, piden que se desaloje "cuanto antes" a los usurpadores del edificio de la calle Trespaderne para "recuperar la normalidad en el barrio".

Los vecinos de la asociación Barrio del Aeropuerto se reunieron este martes por la mañana con el del Gobierno de España en Madrid, Francisco Martín, para trasladarle sus inquietudes sobre este tema.

El delegado, @franmartagui, ha recibido a la AVV del Barrio del Aeropuerto junto al comisario provincial para abordar los problemas de convivencia por la ocupación de un edificio.



La @policia mantiene vigilancia permanente en la zona. pic.twitter.com/6FIGKYmkbg — Delegación del Gobierno en Madrid 🏛️ (@DGobiernoMadrid) September 23, 2025

Fuentes de la Delegación del Gobierno informan de que el delegado ha trasladado a los vecinos toda su colaboración y el total compromiso del Gobierno de España para reforzar la acción policial con el objetivo de contribuir a recuperar la normalidad en la zona.

Francisco Martín insta a reforzar la coordinación entre todas las administraciones para lograr lo antes posible una solución eficaz ante un problema de naturaleza social que está perturbando gravemente la convivencia en el barrio.