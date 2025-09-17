Retrasos entre las estaciones de Príncipe Pío y Moncloa por una avería en la Línea 6 del Metro de Madrid

Mañana de retrasos en la Línea 6 del Metro de Madrid. Fuentes del suburbano informan de que se están produciendo demoras entre las estaciones de Príncipe Pío y Moncloa por una incidencia en las instalaciones.

Las citadas fuentes informan de que hacia las 13.45 horas de este miércoles la incidencia estaba solucionada y los trenes recuperarían progresivamente su frecuencia habitual.

La Línea 6 de Metro de Madrid -conocida como 'la circular'- es una de las más largas de la red y fue utilizada por más de 116 millones de viajeros en 2024 (una media de 400.000 usuarios diarios).

🟠 Circulación lenta en L6 entre las estaciones de Moncloa y Príncipe Pío, en ambos sentidos, por incidencia en las instalaciones. — Metro de Madrid (@metro_madrid) September 17, 2025

Esta linea afronta ahora un cambio histórico con siete meses de obras. Iniciadas el pasado 31 de mayo, estas labores tenían previsto mantener cerrado el tramo completo hasta el 31 de diciembre.

Durante este tiempo, las estaciones de Moncloa y Legazpi seguirán abiertas para operar como cabeceras de la parte abierta.

La estación de Arganda-Planetario será la última de la línea en abrir (el 26 de enero de 2027), ya que ejercerá como centro de coordinación de las labores.

Además, aunque se recupere el servicio en el tramo oeste, el horario de cierre seguirá adelantándose a las 00.00 horas de domingo a jueves. Una medida que ya comenzó el pasado mes de marzo, con motivo del inicio de los trabajos.

No será hasta el 1 de enero del año próximo que la línea circular reabra por completo en su horario habitual.

Servicio sustitutivo

Ante esto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha establecido un servicio sustitutivo de autobuses para paliar, en la medida de lo posible, el impacto del proyecto en la movilidad de los usuarios de esta línea. Será gratuito y estará operado por la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Este cubrirá en superficie el intervalo afectado con una frecuencia de entre 3 y 5 minutos.

Para garantizar la continuidad del servicio en la franja nocturna (los días que se adelanta la hora de cierre) permanecerá habilitado el Servicio Especial Nocturno (SEN) entre las estaciones del lado oeste desde medianoche hasta el final del servicio.

Además, se establecerán dos autobuses de servicios sustitutivos para el tramo cortado: el de la zona este.

De esta forma, la línea SE6 replicará todo el segmento cerrado en ambos sentidos. El recorrido contará con 18 paradas intermedias ubicadas en las proximidades de las estaciones de Metro cerradas por las obras. Dotado con 53 autobuses, el horario del servicio es de 6.05 horas hasta las 2.04 horas.

Por otra parte, la línea SE5 actuará como lanzadera entre Cuatro Caminos y Moncloa, para reforzar esta zona tan transitada. Tendrá dos paradas intermedias en Guzmán el Bueno y Vicente Aleixandre, evitando pasar por Ciudad Universitaria. Con una dotación de 6 autobuses, el horario es de 6.05 horas hasta las 2.00 horas.

Asimismo, la línea 180 de EMT mantiene la ampliación de su servicio entre Legazpi y Arganzuela-Planetario.