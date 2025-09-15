La Policía reduce a un hombre en la Gran Vía que amenazaba con causar una explosión con bombonas de butano

La Policía en el lugar de Gran Vía donde un hombre amenazaba con una explosión.

La Policía y los servicios de emergencia han logrado reducir a un hombre que se había atrincherado en un edificio de la céntrica Gran Vía de Madrid. El hombre amenaza con explotar unas bombonas de butano, según han informado a EFE fuentes policiales.

De acuerdo a las mismas fuentes, el hombre, que tenía los brazos ensangrentados, se atrincheró en un tercer piso de un edificio situado entre la calle Montera y la Gran Vía.

Se han desplazado hasta el lugar varios vehículos policiales y ambulancias y, según las fuentes, la Policía ha movilizado a un negociador.

La boca de metro más próxima al suceso permanece cerrada, aunque el servicio se presta con normalidad.

