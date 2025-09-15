Encuentran un segundo muerto entre los escombros de la explosión en el bar de Vallecas

Los equipos de emergencias han localizado este lunes el cadáver de una segunda víctima mortal en el edificio de la calle Manuel Maroto, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, donde el pasado sábado se produjo una explosión que dejó 25 heridos y arrasó el bar peruano Mis Tesoros.

El cuerpo ha aparecido bajo los escombros durante las labores de desescombro, que todavía continúan de los Bomberos de Madrid mantenían en marcha.

Tras una denuncia de desaparición ante Policía Nacional, pasadas las 15 horas de este lunes, se ha reactivado la búsqueda.

Perros especializados

Según ha informado el cuerpo "al no localizarse a esta persona tras el suceso, por parte de la Comisaría de distrito de Puente de Vallecas, se solicitó el desplazamiento de la Unidad especial de Guias Caninos al lugar, donde intervinieron perros especializados en la búsqueda de restos humanos".

Esta tarde han localizado el punto exacto donde se encontraba la persona desaparecida y fnalmente los bomberos lograron liberar el cuerpo de la víctima.

Con esta nueva víctima, son ya dos los fallecidos en un suceso cuya principal hipótesis apunta a una fuga de gas como origen de la detonación. La primera víctima fue localizada en la madrugada del domingo en el sótano del establecimiento, tras la denuncia de su pareja, que alertó de que llevaba horas sin tener noticias de él.

La explosión se produjo poco antes de las 15.00 horas del sábado y afectó tanto al bar como al local contiguo, ocupado de manera ilegal, en el que se encontraron varias bombonas de gas. Además de las dos víctimas mortales, 25 personas resultaron heridas, tres de ellas en estado grave.

El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que las nueve viviendas del bloque han quedado inhabitables debido a la gravedad de los daños en la estructura, lo que obligará a realojar a sus vecinos. Los Bomberos han advertido de la inestabilidad del edificio y trabajan con precaución para completar la consolidación y el desescombro.