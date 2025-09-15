Carmina, propietaria del bar que explotó en Vallecas: "Cuando salí, encontré a mi hija enterrada en escombros"

En el barrio madrileño de Vallecas todavía se respira desconcierto tras la fuerte explosión ocurrida el pasado sábado en el bar 'Mis Tesoros', un local de comida peruana muy frecuentado por vecinos de la zona.

El estallido, ocurrido a plena luz del día, dejó un balance de un fallecido y 25 heridos, además de un edificio gravemente dañado que tuvo que ser desalojado de inmediato.

Carmina, todavía en shock, intenta explicar lo que vivió. "La gente está diciendo que es en mi bar, pero mi bar no es, que quede completamente claro", insiste, consciente de los rumores que circulan en la zona.

Los bomberos trabajaron sin parar. Europa Press

Su voz refleja el dolor y la confusión de quien, en cuestión de segundos, vio cómo su vida cambiaba por completo.

La explosión se registró sobre las 14:50 horas en la calle Manuel Maroto. El local quedó destrozado y la onda expansiva alcanzó las viviendas cercanas.

Los cristales volaron, el suelo tembló y los vecinos se encontraron con un escenario de caos. "Yo estaba dentro, al final del bar, y escuché un golpe muy fuerte", recuerda la propietaria del local afectado.

Sin embargo, eso no fue lo peor. Tal y como confiesa la mujer en Telemadrid, el susto más grande se lo llevó cuando salió a comprobar que todo estaba en orden: "Cuando salí, encontré a mi hija enterrada en escombros".

25 personas han resultado heridas. Europa Press

Ella misma trató de ayudar hasta que los equipos de rescate lograron sacarla con vida. No obstante, reconoce que la escena se le ha quedado grabada para siempre.

La confusión inicial llevó a muchos a pensar que la deflagración se había producido dentro de Mis Tesoros, pero pronto se supo que el origen estaba en el local contiguo.

Allí vivía un hombre colombiano de 52 años que, según las primeras informaciones, estaba realizando unas obras para mejorar ese local que utilizaba como vivienda.

El estallido fue tan violento que parte del edificio, con nueve viviendas, quedó gravemente dañado. Los forjados entre la planta baja y el primer piso resultaron afectados y los técnicos advirtieron del riesgo de derrumbe. Por precaución, todos los vecinos fueron desalojados y trasladados a un alojamiento provisional.

El estallido fue un escándalo en el barrio. Europa Press

En la calle, la imagen era devastadora. Escombros, cristales y restos de mobiliario cubrían la acera. Los bomberos trabajaban contra reloj mientras las ambulancias del Samur atendían a los heridos.

El origen de la explosión apunta a una posible fuga de gas, aunque las investigaciones siguen abiertas. Lo cierto es que la tragedia ha dejado gran preocupación en un barrio que parece no estar en su mejor momento.