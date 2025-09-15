Alerta a los viajeros de Barajas: una hora de espera y largas colas para pasar el control de seguridad por una huelga

El aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas está viviendo este lunes una jornada de huelga de los trabajadores de seguridad de la empresa Trablisa, lo que está provocando muchas demoras en los accesos a las puertas de embarque, por lo que se aconseja a los pasajeros que lleguen con mucho tiempo a Barajas.

Concretamente, se trata de la segunda jornada de huelga en el control de acceso y a primera hora de este lunes provocaba colas de espera de hasta 60 minutos ante la desesperación de muchos pasajeros. Una espera que, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de "kilométrica".



En una nota remitida este lunes y publicada por Efe, la Asociación Española de Consumidores exige que se agoten las vías de negociación para desconvocar la huelga y que no se siga perjudicando a los consumidores, que el domingo ya tuvieron que sufrir retrasos de más de hora y media en los controles y algunos incluso perdieron los vuelos.





La Asociación también ha querido agradecer a las aerolíneas la capacidad de reubicación de los pasajeros y los cambios de horarios que están haciendo, y ha recordado que también a ellas les perjudica esta situación.

📢 Se recuerda a los pasajeros que vayan a volar desde el Aeropuerto AS Madrid-Barajas que, debido a la convocatoria de huelga de personal de seguridad de la empresa Trablisa, los tiempos de paso por el control de seguridad se están viendo incrementados. Lamentamos las molestias.… pic.twitter.com/VUM8XMKmjR — Aena (@aena) September 15, 2025

Aena ha recordado en Twitter la situación que se está viviendo ahora mismo en el Adolfo Suárez Madrid-Barajas y ha advertido de que "los tiempos de paso por el control de seguridad se están viendo incrementados".

"Lamentamos las molestias", ha añadido.

Además, ha asegurado que se está trabajando con "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, compañías aéreas y agentes handling para minimizar en lo posible la afección" a los pasajeros que tienen que viajar estos días desde Barajas.

Una de las recomendaciones que se hace a los pasajeros es que, en la medida de lo posible, facturen el equipaje de mano para agilizar todavía más el paso por el control y que se pueda ir reduciendo el tiempo de espera provocado por la huelga.

Según fuentes del aeropuerto, la situación varía según la terminal y el flujo de viajeros pero insisten en que trabajan para que en las próximas horas se puedan ir minimizando los efectos de estos paros.

La compañía de seguridad, según consta en un comunicado, ha pedido la intervención del Instituto Regional de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid para que esta huelga sea declarada "ilegal y abusiva".

Consideran que incumple los requisitos legales y formales y vulnera el deber de "paz social" derivado por acuerdos previos. Es por ello que han adelantado que interpondrá una demanda judicial.