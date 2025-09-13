Una turista llega a Madrid y no se calla con lo que ve: "Lo odio, van como borregos. Es para los que viven aquí de toda la vida"

Madrid es una ciudad maravillosa. Casi todos concuerdan en que destaca por su hospitalidad. Y es que, a diferencia de otros lugares importantes de España o incluso del mundo, nadie pregunta de dónde venimos o hacia dónde vamos. Simplemente te acoge y te deja disfrutar de su calidad de vida.

Sin embargo, también es cierto que no es fácil vivir en Madrid, especialmente si no nos gustan las ciudades grandes o si nos agobiamos en ciertos entornos en los que se va a toda velocidad y en los que es difícil parar. Madrid también puede ser una ciudad que llegue a colapsarnos.

Esta es la experiencia que han tenido algunas personas que han pasado por Madrid y que se han sorprendido de la vorágine constante en la que consiste. Y así lo han documentado en sus redes sociales. Uno de los casos más recientes e impactantes es el de la influencer Mencía Gemi.

Esta joven, muy famosa en la plataforma TikTok, ha subido un vídeo en el que comenta lo que supondría para ella vivir en Madrid de manera constante y no de paso. Ella se siente vinculada a las provincias de Segovia y Valladolid. Sin embargo, no le gusta nada pasar por la capital.

Como parte de su contenido de experiencias personales y viajes, dedica uno de estos espacios a hablar sobre la ciudad de Madrid, en la que asegura que para ella es imposible vivir. Su mayor crítica gira en torno al gran ritmo que hay en una ciudad tan activa. Tanto que le llega a agobiar.

¿Por qué no vivir en Madrid?

Esta influencer es especialmente dura con la ciudad de Madrid y con los madrileños. Y es que, en uno de sus vídeos, deja una "opinión impopular" para terminar confirmando lo que todos sospechaban ya al comenzar a ver su contenido: "Odio Madrid".

A Mencía no le gusta la ciudad porque se siente atropellada por su ambiente y por su actividad constante. Asegura sentirse demasiado incómoda y tiene claro quiénes son los únicos que pueden estar confortables y a gusto en un gigante como la capital de España.

"No me gusta Madrid. Es que no. No me gusta. Madrid es para la gente que lleva viviendo ahí toda su vida". A pesar de que ha visitado la localidad en muchas ocasiones, nunca ha conseguido "acostumbrarse al rollo de Madrid".

De hecho, en su vídeo explica que suele ir en tren a Madrid y que, cuando se baja de él, se empiezan a apoderar de ella sensaciones que odia y que le hacen no disfrutar de ninguna de sus experiencias. "Ya cojo el estrés madrileño".

Además, les echa la culpa de lo que la ciudad le hace sentir a sus propios habitantes: "Un estrés que hay que achacarlo a los madrileños". Aunque, sin duda alguna, su crítica más dura va dirigida hacia aquellas personas que se mueven a través de transportes como el Metro.

Y es que asegura que estos ciudadanos van a lo suyo, sin mirar por nadie más y sin tener en cuenta las necesidades o particularidades del resto: "Vamos como borregos. Bajas del tren y es 'pa pa pa pa'".

Así, vuelve a reiterar que desde que se baja del tren es un no parar constante. "Coge esto y coge lo otro". Por ello, para las personas que tengan que ir de manera irremediable, asegura programar sus viajes lo más seguido posible, ya que, si "vas igual una vez al mes, estás un poco como perdido".