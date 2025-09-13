Explosión en un bar en Vallecas, en directo | Última hora del número de heridos tras la explosión de gas en Puente de Vallecas, Madrid
Siga en directo la última hora de la explosión en un bar de Vallecas que ha dejado un total de 25 heridos, tres en estado grave y dos potencialmente graves
De acuerdo a los servicios de Emergencia, la explosión ha ocurrido a las 15:00 horas de este sábado, 13 de septiembre de 2025, en un local situado en la calle Manuel Maroto. La detonación ha dejado al menos 25 heridos, tres en estado de gravedad y dos potencialmente graves.
🔴Al menos 14 personas heridas en un bar de Vallecas por una explosión de causas desconocidas
Última hora explosión en un bar de Vallecas, en directo | Bomberos continúan en el lugar
Los bomberos continúan trabajando en la zona y están desescombrando a mano el local contiguo al bar ‘Mis Tesoros’, afectado por la explosión, para garantizar la seguridad del edificio y poder acceder a posibles heridos.
Última hora explosión en un bar de Vallecas, en directo | Heridos graves y rescate tras explosión de gas
Entre los heridos más graves, uno ha sido trasladado al hospital Gregorio Marañón, otro permanece intubado en el hospital 12 de octubre, y un tercero será trasladado en las próximas horas. Además, los bomberos lograron rescatar a una persona que había quedado atrapada en el edificio dañado.
Última hora explosión en un bar de Vallecas, en directo | Se encuentra una grieta de gran tamaño
En el edificio afectado por la explosión en el bar ‘Mis Tesoros’, los equipos de emergencias han detectado una grieta de gran tamaño, así lo señalan fuentes de la Policía Científica de Madrid.
Por el momento, no se sabe si ha afectado a la estructura del edificio. Los bomberos continúan evaluando la seguridad de la zona mientras se atiende a los heridos.
Explosión en un bar de Vallecas, hoy | Una explosión de gas deja 25 heridos
Las autoridades han confirmado que la explosión en el bar ‘Mis Tesoros’, en Vallecas, fue causada por una explosión de gas.
Tras el estallido, 25 personas han resultado heridas, tres de ellos de gravedad y dos potencialmente graves.
Explosión en un bar de Vallecas, hoy | Número de heridos y última hora, en directo
Hasta el lugar de la explosión se han desplazado 17 dotaciones de Bomberos de Madrid. Allí, los equipos trabajan con cuidado en el desescombro del local y también supervisan la seguridad del edificio, asegurándose de que la zona sea lo más segura posible para todos.
Explosión en un bar de Vallecas| Número de heridos y última hora, en directo
Los vecinos de la zona se mantienen alejados del lugar de la explosión hasta que concluyan las labores de rescate, aunque la estabilidad del edificio no corre peligro.
Explosión en un bar de Vallecas, última hora en directo | Bar 'Mis Tesoros', experto en cocina casera
El bar ‘Mis Tesoros’, fundado en 2010, se especializaba en cocina casera inspirada en recetas tradicionales. Su propuesta era ofrecer platos que contaran una historia, con ingredientes frescos y de temporada, evocando el calor de un hogar, tal y como detallan en su página web.
Tras la explosión, 25 personas han resultado heridas. Drones y equipos caninos trabajan en la zona para localizar posibles desaparecidos
Explosión en un bar de Vallecas, última hora en directo |25 heridos atendidos mientras drones y equipos caninos buscan desaparecidos
Los servicios de emergencia han atendido a 25 personas heridas tras la explosión en el bar ‘Mis Tesoros’, en Vallecas. Mientras tanto, drones y equipos caninos trabajan en la zona para localizar posibles desaparecidos.
Explosión en un bar de Vallecas, última hora en directo | Aumentan los heridos, ya son 25
Los servicios de emergencia han atendido a 25 personas heridas tras la explosión en el bar ‘Mis Tesoros’, en Vallecas. La atención médica continúa mientras los equipos trabajan en búsqueda de más víctimas.
Explosión en un bar de Vallecas | Número de heridos y última hora, en directo
Los bomberos trabajan desescombrando a mano debido a la inestabilidad del edificio, ya que sería peligroso usar maquinaria pesada en la zona. La atención a los heridos continúa mientras se garantiza la seguridad de todos los equipos.
Última hora de la explosión en un bar de Vallecas | La cifra de heridos aumenta
Samur-PC y SUMMA112 han atendido hasta el momento a 21 heridos, de los cuales 3 están graves y 2 potencialmente graves.
En la zona operan 18 dotaciones de Bomberos, incluyendo la unidad canina, mientras que la Sección de Apoyo Aéreo de Policía Municipal utiliza drones para supervisar la situación.
Última hora de la explosión en un bar de Vallecas | El bar afectado es 'Mis Tesoros'
Tal y como pudo confirmar EL ESPAÑOL, la explosión tuvo lugar en el bar Mis tesoros, situado en la calle Manuel Maroto, número 3 en el distrito de Puente de Vallecas.
Última hora de la explosión en un bar de Vallecas | Se trataba de un bar peruano
Según ha confirmado EL ESPAÑOL, el lugar afectado por la explosión se trataba de un bar peruano regentado por una pareja de mediana edad.
Última hora de la explosión en un bar de Vallecas | Han atendido hasta 14 heridos
Según Emergencias Madrid, se han atendido a 14 heridos, uno de ellos grave. Bomberos continúa trabajando en el desescombro.
Última hora de la explosión en un bar de Vallecas | Acuden los servicios de Emergencias
Al bar han acudido 13 dotaciones de Samur-Protección Civil y 17 de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de varias unidades del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) de la Comunidad de Madrid.
Los bomberos todavía permanecen en el lugar de los hechos y están realizando trabajos de desescombro.
Última hora de la explosión en un bar de Vallecas
De acuerdo a Emergencias Madrid, el suceso se ha producido en la calle Manuel Maroto, situada en el distrito de Puente de Vallecas, entorno a las 15:00 horas.
Última hora de la explosión en un bar de Vallecas
La tarde de este sábado, 13 de septiembre de 2025, se ha registrado una explosión en un bar de Madrid que ha dejado un balance de 14 heridos, uno de ellos de gravedad.