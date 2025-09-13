Explosión en un bar en Vallecas, en directo | Última hora del número de heridos tras la explosión de gas en Puente de Vallecas, Madrid

En el edificio afectado por la explosión en el bar ‘Mis Tesoros’, los equipos de emergencias han detectado una grieta de gran tamaño, así lo señalan fuentes de la Policía Científica de Madrid.

Por el momento, no se sabe si ha afectado a la estructura del edificio. Los bomberos continúan evaluando la seguridad de la zona mientras se atiende a los heridos.