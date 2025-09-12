Una violenta pelea entre jóvenes extranjeros a la salida de una discoteca del centro termina con un detenido y tres heridos

Un policía tras la pelea en una discoteca en el centro de Madrid. Telemadrid

La que iba a ser una noche de diversión entre amigos terminó en una batalla campal. La Policía Municipal de Madrid informa de que, hacia las 3:00 horas de la madrugada este viernes, detuvo a un hombre francés de 21 años por haber comenzado una pelea en plena calle.

Todo sucedió en la confluencia de las calles Conde de Romanones con Concepción Gerónima, a la salida de una conocida discoteca de Madrid.

Al parecer, según informa un portavoz de la Policía Municipal de Madrid, una patrulla vio que un grupo de jóvenes estaba discutiendo cuando, de repente, uno de ellos comenzó a golpear con los puños a los demás.

Cuando los agentes se bajaron del vehículo para comprobar qué estaba pasando, el agresor escapó a la carrera, pero la policía pudo darle caza rápidamente.

Tras efectuar la detención de este individuo, se requirió la presencia de Samur para que atendiera a los jóvenes que habían sido golpeados.

Según informan desde el Cuerpo de Policía madrileño, todos los implicados en esta riña son jóvenes extranjeros nacidos entre los años 2004 y 2005.

Por otro lado, según fuentes de Emergencias Madrid, en total, tres personas fueron trasladadas al hospital Clínico.

En el traslado, los heridos estuvieron conscientes y fueron atendidos en el centro hospitalario por contusiones menores.