Nuevo conflicto en el centro de menas de Fuenlabrada: dos menores detenidos por atacar y amenazar a una educadora

Fachada del centro habilitado para la acogida de menores extranjeros no acompañados, La Cantueña. Matias Chiofalo / Europa Press

La Policía Nacional ha detenido a dos menores en el centro de primera acogida de La Cantueña, en Fuenlabrada, tras una agresión a una educadora social, según han informado desde el cuerpo a Madrid Total.

El aviso se produjo sobre las 18:00 horas este sábado, cuando responsables del centro alertaron a las autoridades de que dos jóvenes se encontraban alterados. Según informaron a los agentes, los menores agredieron y amenazaron a una trabajadora del centro, causándole lesiones.

Los agentes se desplazaron hasta las instalaciones, donde procedieron a la detención de los dos implicados. Ambos, menores de edad, han sido acusados de delitos de lesiones y de amenazas graves. La investigación sigue abierta.

