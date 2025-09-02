Lidia (26) se emancipa y habla alto y claro sobre la situación de la vivienda en Madrid: "Jamás me podría permitir algo así sola"

El acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas de los ciudadanos en España. El precio de compra y de alquiler no paran de subir. Una situación que se agrava especialmente en la Comunidad de Madrid.

Por ello, el gobierno regional ha querido tomar medidas para ayudar a los madrileños. Este lunes ha entregado 130 viviendas de alquiler asequible en Móstoles. Se trata de la primera promoción del Plan Vive en la ciudad y ayudará a jóvenes y familias.

Una de las beneficiadas de esta medida es Lidia. Ha conseguido emanciparse con 26 años y vivirá de alquiler en una de estas viviendas. "Estoy sola, así que si no era con un compañero de piso jamás podría haberme permitido algo así".

"He visto habitaciones que valían unos 590 o 600 euros que casi se acerca a lo que tengo que pagar yo aquí", añade la joven.

Otro caso es el de Elena, que vivirá con su hija Candela en otro piso: "Yo no podía optar a ninguna otra vivienda. Cuando nos enteramos de algo así, supe que había llegado en el momento justo".

El precio de los alquileres varía entre los 500 y los 900 euros, en función del número de habitaciones. Esto es hasta un 40% menos que el precio de mercado actual en la Comunidad de Madrid.

Esta urbanización en la calle Cefeo tiene 52 pisos de un dormitorio, 48 de dos, 30 de tres y seis pisos adaptados a personas con movilidad reducida. Las instalaciones cuentan con piscina, garaje, gimnasio y trastero.

Antes de que termine la legislatura, Móstoles inaugurará otras 607 viviendas del Plan Vive y 300 más en el Plan Vive Solución Joven, orientado a la emancipación de los menores de 35 años.

La Comunidad de Madrid ya ha entregado 4.875 viviendas en nueve municipios de la región. Y en total son 13.000 las previstas para edificar.

Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, ha estado en Móstoles junto a algunos de los inquilinos. Asegura que son políticas "positivas" para ayudar al acceso a la vivienda. También ha pedido al Gobierno de España que deje atrás el "intervencionismo".