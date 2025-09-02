Detenido un hombre por violar a una joven de 18 años en Alcalá de Henares: la víctima pudo enviar su ubicación

Nueva violación en Alcalá de Henares en las últimas horas. Una joven de 18 años fue agredida sexualmente en la madrugada de este lunes en la Glorieta Abogados de Oficio de Alcalá. El presunto autor, un hombre de unos 46 años, ya ha sido detenido por la Policía Nacional, según han informado desde el cuerpo a Madrid Total.

Los hechos ocurrieron sobre las 04:10 horas, cuando la víctima, nacida en 2006, salía de un bar. Según fuentes policiales, el hombre la abordó a la salida y la llevó a un parque cercano, donde la agredió sexualmente.

La joven logró enviar su ubicación a un grupo de amigas, lo que permitió que un indicativo policial y los servicios sanitarios se desplazaran rápidamente hasta el lugar de los hechos. Allí prestaron la primera atención a la víctima y se procedió a la detención del sospechoso, nacido en 1979.

El detenido permanece bajo custodia policial a la espera de pasar a disposición judicial. La investigación continúa abierta.

