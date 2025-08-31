Un vecino de Parla no se corta y dice lo que todos piensan del polémico karaoke chino: "Parece que es un puticlub"

Fotomontaje del karaoke de Parla y un vecino de la zona. Europa Press/Telemadrid

El karaoke chino de Parla continúa siendo un quebradero de cabeza para los vecinos de la localidad. Cada cierto tiempo es habitual que la Policía acuda al establecimiento. Ya sea por tráfico de drogas, peleas multitudinarias o incluso prostitución.

El último episodio se ha vivido esta misma semana. Una nueva pelea en este karaoke ha dejado al menos un detenido y siete personas heridas. Todo a raíz de una reyerta múltiple durante la madrugada del jueves.

"Eso parece que es un puticlub, con droga y de todo un poco", asegura un vecino a Telemadrid. Algo que ya no pilla por sorpresa a nadie. "Esto es lo de siempre, pasó hace ya tiempo una historia igual", añade otro vecino.

Todo provocado por una reyerta múltiple en el interior del local. Entre los heridos encontrados por la Policía Nacional, se encontraba una mujer dañada en el brazo y un hombre semiinconsciente sangrando, según informó Europa Press.

Los servicios de emergencias también atendieron a un joven de 24 años con un traumatismo craneoencefálico grave. Mientras que otra mujer de 39 años tenía un traumatismo craneoencefálico moderado y heridas de arma blanca en un brazo.

La Policía Nacional está a cargo de las investigaciones. El anterior incidente en este local se produjo el 26 de enero de este mismo año, coincidiendo con la celebración del Año Nuevo Chino.

En aquella ocasión la redada acabó con 23 personas detenidas y la incautación de varias sustancias estupefacientes. Entre ellas, ketamina, éxtasis, tusi y sobres de 'agua de Dios'.

En 2019 se produjo otra redada con 33 detenidos. Mientras que en 2015, una brutal pelea a botellazos y cuchilladas provocó la muerte de un hombre tras ser apuñalado en el costado.