El 'mercadillo' en un hotel de lujo del centro de Madrid para comprar muebles a precio de saldo: sillones por 60 euros

Uno de los hoteles más emblemáticos de Madrid se despide de la capital. El ME Reina Victoria, ubicado en plena Plaza de Santa Ana, cierra sus puertas en septiembre con una liquidación total de los muebles de lujo que alberga en su interior.

Una gran venta de todas las piezas que hasta ahora vestían las habitaciones y otras zonas del hotel, estará abierta al público generalista entre los días 5 y 7 de septiembre. El viernes se celebrará únicamente de 16.00 a 21.00, mientras que el resto del fin de semana el horario será más amplio, de 10.00 a 23.00.

La colección cuenta con un total de 10.000 piezas que serán ofrecidas a los compradores a precios muy reducidos. Entre los elementos ofertados se encuentran camas con somier de 135 centímetros por 100 euros o sillones tipo 'Barcelona' por 60 euros.

Uno de los muebles más destacados es la Lounge Chair estilo Eames por 65 euros. También se ponen a la venta sofás de cuero, sillones de exterior de la marca Ketall, televisores, mesas, alfombras, cuadros, objetos decorativos y equipos de sonido.

Otra de las joyas de la corona es un gran piano por 550 euros. Las habitaciones servirán de exhibidor y recrearán estancias completas para poder acercar a los clientes a cómo quedarían en realidad dentro de una casa.

Una vez seleccionadas las piezas, las más pequeñas podrán llevarse directamente a casa. Para las de mayor volumen, se establece un servicio de recogida entre los días 9 y 10 de septiembre u otro de envío a domicilio, solo dentro de Madrid.

Para poder acceder a este lujoso mercadillo es necesario reservar una entrada, completamente gratuita, en la que se establece un horario de llegada. Una vez canjeada, se cuenta con unos 45 minutos para elegir todo lo que se quiera adquirir.

Fachada del hotel ME Madrid Reina Victoria

Aún contando con una entrada, se recomienda llegar con unos 15 minutos de antelación para garantizar un buen flujo de personas. Solo se podrá entrar a la exposición hasta 10 minutos más tarde de la hora reservada.

Además, se prevé que algunas de las piezas se agoten durante el primer día, por lo que, el que esté interesado en algunas de las más codiciadas, debe acudir lo antes posible para poder hacerse con ellas.

Nueva vida

El conocido como "hotel de los toreros" contará con una nueva vida a partir de 2026. Tras una reforma integral valorada en unos 25 millones reabrirá bajo la marca The Hoxton, pues el edificio ha sido adquirido por el Fondo Soberano de Abu Dabi y la cadena Accor.

La parcela fue anteriormente el Palacio de los Condes de Montijo y Teba y no comenzó a cumplir su función como hotel hasta el año 1923, cuando el arquitecto Jesús Carrasco-Muñoz y Encina lo rediseñó por completo.

En 2006 fue adquirido por el grupo Meliá, que lo convirtió en el lugar que habíamos conocido hasta ahora, contando también con el bar Radio Rooftop y el restaurante Ana La Santa.