Rescatan a un joven de 17 años en Valdilecha tras caer por un terraplén de 10 metros con la bici: llevaba horas desaparecido

La Guardia Civil rescatando a un joven de 17 años de un precipicio en Valdilecha. Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil han rescatado a un menor de 17 años tras sufrir una caída de 10 metros de altura en la localidad de Valdilecha.

Los hechos ocurrieron sobre las 1.00 horas de este jueves 28 de agosto, cuando se recibió un aviso por una posible desaparición de un menor que había salido con la bicicleta sobre las 19.00 horas del día anterior, el miércoles, y no había regresado a su casa.

Seguidamente, se pusieron en marcha para su localización las patrullas de la localidad de Carabaña, Perales de Tajuña y Rivas-Vaciamadrid, quienes sobre las 2.50 horas localizaron al menor en un camino de dicha localidad.

El joven se había caído por un precipicio de unos 10 metros de altura. Se encontraba consciente y con frío.

No obstante, una vez arropado con una manta y tras la dificultad de acceso a causa del terreno para poder sacarlo del lugar, se dio conocimiento al Servicio de Rescate de Montaña de la Guardia Civil. Estos, a su llegada, lograron rescatar al menor de edad.

Otro ciclista accidentado en el municipio

Este mismo verano ocurrió una situación parecida con otro ciclista en la misma localidad de Valdilecha. Un equipo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, en coordinación con el Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA) 112, rescató a un ciclista que había caído por un terraplén de unos 20 metros de desnivel en el municipio.

El ciclista fue trasladado en estado grave al Hospital 12 de Octubre con un traumatismo craneoencefálico y facial y policontusiones, según informó el SUMMA 112 en ese momento a Europa Press. Los hechos ocurrieron, exactamente, en torno a las 11.30 horas del pasado 22 de junio.

En el rescate participaron tanto los bomberos como el Grupo Especial de Rescate en Alturas (GERA). Para llegar hasta la ubicación exacta, fue necesario hacer uso de la grúa de un helicóptero del GERA, primero. Para trasladarlo después se usó otro helicóptero, este sanitario, del SUMMA 112, que se encargó de llevar al afectado al hospital.

En concreto, el accidente se produjo en la M-224, a la altura del kilómetro 7. Tanto la Policía de Valdilecha como la Guardia Civil tuvieron que intervenir para regular el tráfico en la zona.